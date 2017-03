Mannen er nå siktet for blant annet fire tilfeller av voldtekt, åtte tilfeller av overfall, fire tilfeller av kvelning og to tilfeller av frihetsberøvelse.

Politiet mener den britiske turisten skal ha sagt ja til å bli med mannen på en biltur, men turen skal så ha utviklet seg til å bli et mareritt. I perioden 3. februar til 5. mars mener politiet at mannen tvang kinnen til å være med mens han kjørte de om lag 1400 kilometerne fra Cairns til den lille byen Roma i Queensland nordøst i landet.

Både før og under kjøreturen skal han ved flere tilfeller ha brukt vold mot kvinnen, ifølge politiet.

Les også: Minst tre drept da bil kjørte inn i folkemengde i Australia

Blåmerker og kutt

Søndag ettermiddag ble en firehjulstrekker stanset ved Mitchell om lag 60 mil vest for Brisbane, etter at politiet hadde fått melding om at bilen hadde forlatt en bensinstasjon uten å gjøre opp for drivstoffet.

Den 22 år gamle kvinnen som satt ved rattet hadde skader i ansiktet, blåmerket og kutt, og så tydelig preget ut, mente politiet. Kvinnen fortalte dem hva som foregikk og varslet dem om at den nå siktede mannen lå og gjemte seg i en oppbevaringslalkove bak i bilen.

Ifølge kriminalinspektør Paul Hart skal de to ha møttes på en fest utenfor Cairns i januar og ha innledet et kortvarig «forhold som åpenbart surnet».

Les også: Mor pågrepet etter barnedrap i Australia

– Det er tragisk for den stakkars kvinnen, sier Hart til den australske utgaven av The Guardian.

Hart sier at kvinnens pass var ødelagt og at dét, sammen med at hun befant seg i helt ukjent område, gjorde det nærmest umulig for henne å rømme.

– Ut ifra den informasjonen vi har fått hadde hun uansett en veldig begrenset mulighet til å prøve på det, sier kriminalinspektøren til Sydney Morning Herald.

Mannen sitter nå i varetekt, mens kvinnen er til behandling på sykehus.

Voldtatt og forlatt

Den senere tiden har det vært flere angrep på utenlandske turister i Australia.

En 60 år gammel mann må ifølge Sydney Morning Herald møte i retten onsdag tiltalt for å ha misbrukt to kvinnelige backpackere seksuelt. I forrige uke avslørte politiet at en 24 år gammel polsk kvinne som ble drept i en bilulykke skal ha blitt voldtatt gjentatte ganger mens hun jobbet som barnevakt i Australia i fjor, skriver avisen.

I 2014 ble en fransk student brutalt voldtatt og forlatt på en benk i en park i Brisbane der hun ble liggende til hun døde.