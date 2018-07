Australsk erkebiskop dømt til husarrest for å ha skjult overgrep mot barn

67 år gamle Philip Wilson ble allerede i mai den mest høytstående katolske tjenestemann som har blitt funnet skyldig i å involvere seg i overgrep mot barn.

Nå er også straffutmålingen klar, og Wilson dømmes til 12 måneders husarrest.

Han er det høyest rangerte religiøse leder som er dømt for overgrep.

Overgrepene ble begått av presten Jim Fletcher mens de begge jobbet i et bispedømme i nærheten av Newcastle, nord for Sydney. Fletcher ble dømt for overgrepene før han døde.

Skyldte på alzheimer

Et av Fletchers ofre, Peter Creigh, sier han gikk til Wilson og fortalte om overgrepene han var blitt utsatt for.

Erkebiskopen, som har blitt diagnostisert med alzheimer, hevdet i retten at han ikke husker denne samtalen.

Dommer Robert Stone godtok ikke denne unnskyldningen ettersom han mente Creigh «ikke hadde motiv for eller interesse av å finne på at samtalen fant sted», ifølge den australske kringkasteren ABC.

Stone mente Wilson visste at det var en troverdig anklage, og at Wilson selv ønsket å beskytte kirken og dets omdømme.

Erkebiskopen ble siktet i saken i 2015 og har hele tiden hevdet sin uskyld.