Australiere vil ikke feire invasjon, krever nasjonaldagen flyttet

De gikk i tog, men det var ikke mange hurrarop å høre.

– Vi kaller det ikke Australias dag lenger. Nå heter den Invasjonsdagen. Det har den alltid vært og det vil den alltid være, sier Gwenda Stanley.

Gwenda Stanley er en av dem som organiserte protestene i Sydney. Foto: RTV

Hun var i sentrum av Sydney på landets nasjonaldag for å protestere.

Den 26. januar i 1788 kom en flåte fra Storbritannia med britiske fanger til Port Jackson, ved dagens Sydney i Australia. Britene plantet et flagg for å markere at de ville kolonisere landet. Det ble starten mye vondt for landets urbefolkning.

– Denne dagen ble våre forfedre myrdet

I flere byer var det protester. Rundt 4000 mennesker gikk i gatene i Sydney, til tross for at de risikerte bøter fordi de var for mange samlet. Noen ble arrestert fordi de ikke fulgte politiets anvisninger, melder nyhetsbyrået AP. I Brisbane er det anslått att 5000 demonstrerte.

Mange var møtt opp for å protestere i Brisbane. Foto: AP

– Dette er dagen da våre forfedre ble myrdet, sier Paul Silva til nyhetsbyrået AP.

Det var også demonstrasjoner i andre byer som Melbourne og Adelaide.

Har diskutert datoen i flere år

Statsminister Scott Morrison heiste et flagg i Canberra. I sin tale sa han at den 26. januar var en dag som endret Australia for alltid.

– Det er ikke mulig å benekte det faktum. På godt og vondt, – og enda verre. Denne dagen begynte reisen mot det moderne Australia. Siden har vår historie vært historier om sorg og glede, om tap og forsoning og om nederlag og suksess, sa Morrison.

Han har flere ganger uttalt at han ønsker å beholde 26. januar som landets nasjonaldag.

Australierne har i flere år diskutert om det er riktig å feire akkurat denne dagen.

– Merkelig å markere etableringen av et fengsel

Tidligere statsminister Kevin Rudd innrømmer at han har endret mening. I en kronikk i avisen Sydney Morning Herald skriver han det er merkelig å velge en dag som minnes at det ankom mange fanger fra Storbritannia.

– Det er underlig at vår nasjonaldag er en markering av at det ble etablert et britisk fengsel på den andre siden av jordkloden. En beslutning ikke en eneste australier var involvert i.

Rudd skriver at da en av hans forfedre kom til Australia hadde landets opprinnelige innbyggere vært der i rundt 70.000 år allerede. Og som han påpeker, det ble ikke et fredelig samboerskap.

I 2008 ba daværende statsminister Kevin Rudd om unnskyldning for de overgrepene urbefolkningen i Australia hadde vært utsatt for. Foto: Str / AFP

– Vår historie er full av mord og massakre og fortrengning av det opprinnelige folket. En fortelling som fremdeles sliter med å komme inn i våre lærebøker. Vi foretrekker å feie det under teppe, skriver han.

Mener de har bedre ting å feire

Rudd mener australierne har bedre ting å feire og sier dagen er en vond dag for urbefolkningen. Da han var statsminister ba han landets urbefolkning om unnskyldning for de såkalte «stjålne generasjonene». I flere tiår helt fram til 1970-tallet ble barn tatt fra aboriginfamilier med myndighetenes velsignelse.

Folkemord er ingen ting å være stolt over, står det på denne plakaten i demonstrasjonen i Melbourne. Foto: William West / AFP

Men det spørs om nasjonaldagen blir flyttet med det første.

En Ipsos-undersøkelse gjort på vegne av Nine News viser at kun 28 prosent av de 1.222 spurte vil flytte dagen, mens 48 prosent var mot forslaget. En firedel var verken enig eller uenig.