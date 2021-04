Australia stengte grensene for ett år siden da pandemien rammet hele verden. Landet har fått ros for å gjennomføre rask og effektiv nedstengning.

De strenge tiltakene gjorde at 70.000 australiere som befant seg i utlandet, ikke har kunnet vende hjem, med noen ukers unntak i fjor sommer.

Mange er fortvilte over situasjonen, andre er rasende på landets myndigheter. Noen er svært syke og får ikke hjelp der de befinner seg.

Ifølge utenriksdepartementet i Australia har 40.000 australiere i utlandet registrert seg for å få hjelp til å komme seg hjem, skriver France 24.

Andre hevder tallet er langt høyere.

– Alle har rett til å vende hjem

Med hjelp av en kjent menneskerettsadvokat går en gruppe av dem til FN for å få hjelp.

Den australskfødte, britiske kjendisadvokaten Geoffrey Robertson skal føre saken deres for FNs Menneskerettskommisjon.

Den australsk-britiske menneskerettsadvokaten Geoffrey Robertson skal føre klagesaken overfor FNs menneskerettskommisjon. Han krever at australiere som er strandet i utlandet skal få lov til å vende hjem til Australia. Foto: Carl Court / AFP

Robertson ble kjent for mange da han forsvarte Julian Assange, grunnleggeren av nettstedet Wikileaks.

Robertson sier at FN har regler som garanterer mennesker en rett til å vende tilbake til hjemlandet sitt. Ingen kan vilkårlig bli fratatt retten til å vende hjem, sier han.

Den kjente menneskerettsadvokaten viser til «FNs Internasjonale konvensjon om sivile- og politiske rettigheter».

– Internasjonale regler anerkjenner et sterkt bånd mellom individer og deres hjemland, sier Robertson til australske ABC Radio National.

– Ingen respektable regjeringer vil innføre reiseregler som forbyr statsborgerne sine å vende hjem i et helt år så lenge de er villige til å gå i karantene, sier Robertson til radiokanalen.

Statsminister Scott Morrison som her blir vaksinert, får internasjonal ros fordi streng nedstengning har gitt lave dødstall i Australia. Men tusener av australiere er fortvilet fordi de er strandet i utlandet på grunn av stengt grense. Foto: Steven Saphore / AFP

– Statsminister Scott Morrison opptrer som om han lever i et moralsk vakuum, fortsetter den kjente australsk-britiske menneskerettsadvokaten.

Sårbare

Utenriksdepartementet i Australia har registrert at 5000 av de 40.000 som ber om hjelp til å få komme hjem, er sårbare.

France 24 skriver om australiere som har mistet jobber i utlandet og har lite oppsparte midler. Noen må ta opp lån for å overleve. Noen er syke selv eller må ta seg av noen som er syke.

En god del av dem har kun rettigheter til medisinsk hjelp i hjemlandet som de er ekskludert fra, mange sliter derfor med å få den medisinske hjelpen de trenger.

Mental slitasje

Lucy Morrell er en av dem som forsøker å hjelpe australiere som er strandet i utlandet. Hun er aktiv i nettverket som kaller seg Stranded Aussies Action Network.

– Det er som de føler seg statsløse, sier Morrell.

– Folk er skjøre, de er utslitt etter å ha forsøkt å komme seg hjem i månedsvis, sier Lucy Morrell.

– Vi har folk som tar jevnlig kontakt og som er suicidale, sier hun.

Australia har stengt ned ofte og stengt grensene over lang tid. Landet har få døde av covid-19 sammenlignet med andre land. Bildet viser politi ved et vaksinesenter i Melbourne 31. mars. Foto: William West / AFP

Pandemien gjør at mange sliter mentalt. Det er en dobbel belastning dersom du er i utlandet under pandemien og opplever at du ikke er velkommen i hjemlandet ditt, mener psykologer.

– Dette er mennesker som trodde de hørte til i Australia, de trodde de hadde rettigheter i Australia. Så opplever de at de ikke er ønsket i hjemlandet, sier Kim Rubenstein som er jurist og ekspert på statsborgerskap.

Svekker Australias gode rykte

Klagen som nå føres for FN vil kunne skade Australias gode navn og rykte, skriver France 24.

Det franske nettstedet viser til at Australias kamp mot pandemien er blitt rost internasjonalt.

Australia med 25 million innbyggere har klart å begrense pandemien med streng nedstengning og stengte grenser.

Australia har registeret kun 909 dødsfall relatert til covid-19.

Men det er australiere i utlandet som har betalt prisen, mener kritikerne.

– Det ser ut til at statsborgerskapet slutter på grensen. Så fort du har forlatt den australske kysten så har du ikke samme rettigheter som andre australiere, sier Lucy Morrell i Stranded Aussies Action Network.