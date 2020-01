Australias storbranner har kostet turistnæringen over seks milliarder kroner

Tall som ble offentliggjort torsdag fra organisasjonen Australian Tourism Industry Council (ATIC), viser at en milliard australske dollar, rundt 6,13 milliarder kroner, har gått tapt i brannen som følge av turistflukt, skriver Reuters.

Ifølge ATIC ble så mange som 100 prosent av turistreservasjonene i enkelte områder som er rammet av brannene, avlyst.

Samtidig har over 60 prosent av bookingene i regionale byer som ikke er rammet av brannene, også blitt avlyst.

Hovedstaden Canberra har ikke blitt rammet av brannene, men har fått luftkvaliteten betraktelig forverret på grunn av røyk som ligger over byen. Der melder turistbyråer om at rundt 20 prosent av bestillingene i byen har blitt kansellert.

– Folk har rett og slett sluttet å reise. Det er forståelig, det er menneskelig natur, sier administrerende direktør i ATIC, Simon Westaway, til Reuters.

Selv om Canberra ikke er rammet av branner, er byen sterkt preget av røyk fra omkringliggende skogbranner. Her ligger røyken over parlamentsbygningen. Foto: TRACEY NEARMY / Reuters

– Dårlig for landet

De uvanlig intense og langvarige brannene i Australia har kunnet holde på som følge av lite regn og langvarig tørke.

28 mennesker har dødd som følge av brannene, over 2000 hjem er tapt, og et 100.000 kvadratkilometer stort område er svidd av.

Røyk fra skogbrannen la seg også som et kvelende teppe over Melbourne i Victoria mandag til onsdag. Blant annet ble kvalifiseringen til Grand Slam-turneringen Australian Open utsatt.

– Bildene av brannene i det globale markedet er veldig dårlig for landet vårt. Vi er redd for smittefaren det har, sier Westaway.

Bildene fra brannene og ødeleggelsene har en dårlig effekt for Australia, mener Simon Westaway i Australian Tourism Industry Council. Foto: SAEED KHAN / AFP

Regn gir håp

Australias turistminister Simon Birmingham skal torsdag ha møter med flere av de viktigste personene innen australsk turistnæring for å utvikle en strategi for hvordan landet skal betrygge besøkende om at mange av landets turistdestinasjoner er uanfektet av brannene.

En hjelpende hånd i riktig retning fikk Birmingham og Australia av moder jord torsdag.

De uvanlig intense og langvarige brannene i Australia har kunnet holde på som følge av lite regn og langvarig tørke, men torsdag kom regnet over mange av de skogbrannrammede områdene øst i Australia - og det er mer vått vær i vente.

Regnet var torsdag ønsket velkommen i delstatene New South Wales, Victoria og Queensland. Tørkerammede vet at nedbøren må fortsette dersom faren skal være over for denne gang. Men det hindrer likevel ikke mange i å feire at de dyrebare dråpene har begynt å falle fra himmelen.

Røyken la seg også over Melbourne og førte til utsettelse av Grand Slam-turneringen Australian Open. Foto: Stringer / Reuters

– Avlastning for brannmannskap

Utenfor Winton i Queensland tok enkelte innbyggere opp en tradisjon som ikke har blitt sett på lenge. Etter at nedbøren har forvandlet støvete områder i den australske outbacken til våte, gjørmete lekeplasser, benyttet de muligheten til å stå på «vannski» i gjørma.

Hvordan det så ut, kan du se her:

I Winton i Queensland i Australia feiret de på en helt spesiell måte. Området har lenge vært rammet av en lang tørkeperiode. Foto: Teonie Dwyer/Reuters Du trenger javascript for å se video. I Winton i Queensland i Australia feiret de på en helt spesiell måte. Området har lenge vært rammet av en lang tørkeperiode. Foto: Teonie Dwyer/Reuters

I delstaten New South Wales, der mange av de verste brannene har herjet, var det en god del nedbør i noen brannområder torsdag, opplyser det lokale meteorologiske instituttet.

– Det blir avlastning for mange brannmannskaper i delstaten, skriver brannvesenet i en post på sosiale medier.

Brannvesenet påpeker at regnet ikke vil slukke brannene, men at det vil dempe brannen og hindre spredning.