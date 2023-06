Australias mest dekorerte soldat tapte «århundrets rettssak»

Ben Roberts-Smith har begått en rekke krigsforbrytelser mens han var utplassert i Afghanistan.

Det slår føderal dommer Anthony Besanko fast, ifølge The Canberra Times.

Med det tapte landets mest dekorerte soldat den mye omtalte ærekrenkelsessaken mot tre australske aviser. De tre avisene er The Sydney Morning Herald, The Age og The Canberra Times.

Rettssaken varte i 110 dager. Dommer Besanko fant det overveiende sannsynlig at Roberts-Smith var involvert i fire av seks drapsanklager:

Iført håndjern skal en bonde ha blitt sparket ned fra en klippe av Roberts-Smith. Fallet slo ut tennene til mannen, som så ble skutt og drept.

Roberts-Smith skal ha beordret to drap for å innvie nye soldater.

drap for å innvie nye soldater. Roberts-Smith skal ha skutt en antatt Taliban-soldat med funksjonsnedsettelser flere ganger i ryggen. Den afghanske mannens benprotese ble tatt som et trofé og senere brukt av troppene som et drikkekar.

Ben Roberts-Smith (til venstre) med en tidligere kollega som drakk fra benprotesen til en død afghansk mann i 2012.

I to tilfeller mente dommer Besanko at avisene ikke hadde belegg for fremme mordanklager.

Anklager om at Roberts-Smith hadde angrepet en kvinne han hadde en affære med, ble avvist. Det samme gjelder anklager om at han skal ha truet nye kolleger.

Men anklager om vold mot krigsfanger og mobbing av medsoldater fant dommeren til å være sann.

I ærekrenkelsessaken hevder Roberts-Smith at fem av drapene skjedde i strid. Det sjette drapet hevder han aldri fant sted.

Så hvem er Ben Roberts-Smith?

Foto: Rick Rycroft / AP

I perioden 2001–2021 hadde Australias mest dekorerte nålevende veteran hatt fem turer til Afghanistan.

I løpet av perioden har Ben Roberts-Smith blitt tildelt Viktoriakorset og Medal for Gallantry. Begge er medaljer som tildeles soldater som viser heltemot og selvoppofrelse utover hva som er forventet i kamp.

Storbritannias dronning Elizabeth II har møtt Ben Roberts-Smith flere ganger. Foto: Anthony Devlin / Reuters

Nå står veteranen som én av tre tidligere Special Air Service-soldater australske påtalemyndigheter kan komme til å ta ut siktelse mot, skriver The Age.

Krigsforbrytelser

I 2015 kom sosialantropologen Samantha Compvoets på innsiden av miljøet til de australske spesialsoldatene.

Historiene hun fortalte, rystet øynasjonen. Og resulterte i Brereton-rapporten.

Rapportens utvalg konkluderte i 2020 med at der er bevis for at 25 australske spesialsoldater var involvert i ulovlige drap på 39 fanger, bønder og andre sivilister.

I 2019 ble daværende hæradvokat David William McBride siktet for å lekke hemmelige dokumenter med påstand om uredelig oppførsel i Afghanistan. Det vekket reaksjoner. Foto: Rod McGuirk / AP

– Ingen av disse påståtte forbrytelsene ble begått under kampens hete, skrev James Gaynor.

Han var generalinspektør for den australske forsvarsstyrken tilbake i 2020.

– De påståtte ofrene var ikke-stridende eller ikke lenger kombattanter.

«Utallige forbrytelser»

Roberts-Smith har ikke blitt dømt for anklagene i den australske strafferetten, hvor bevisbyrden er strengere.

Saken var bevis for «utallige forbrytelser» utført av utenlandske aktører i Afghanistan, sa en talsmann for Taliban etter kjennelsen.

Videre uttrykte han at han ikke har tro på at noen internasjonal rett vil følge opp dette.

Australias forsvarsminister Richard Donald Marles har nektet å omtale saken. Han påpeker at saken er sivilrettslig.