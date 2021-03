Australia: 18.000 evakuert fra flom

Skoler stenges og tusener blir evakuert sørøst i Australia. Der fortsetter det kraftige regnværet mandag.

Hardest rammet er kyststrekningen fra byen Brisbane i Queensland og sørover til Sydney i New South Wales, som er Australias mest folkerike delstat.

– En hundreårsflom har rammet oss, sier statsminister i New South Wales, Gladys Berejiklian. Foto: STRINGER / Reuters

– Jeg kjenner ikke til noen gang i vår historie at vi har hatt slike ekstreme værforhold. I tillegg rammer dette oss midt i en pandemi, sier statsminister Gladys Berejiklian i New South Wales.

Berejiklian opplyser at om lag 18.000 personer har blitt evakuert fra sine hjem. De fleste av dem er fra de sentrale og nordlige delen av delstaten.

Hun sier at flere trolig blir evakuert de nærmeste dagene.

Hunder reddes fra flomvannet i Sydney i delstaten New South Wales. Foto: REUTERS TV / Reuters

Nesten en meter nedbør

På fire dager har det falt like mye nedbør som det normalt gjør på fire måneder.

Noen områder rundt Port Macquarie har fått nærmere 900 millimeter med regn de siste seks dagene. Bare i løpet av natt til mandag kom det 250 millimeter enkelte steder.

– Jeg har jobbet med en rekke flommer, og dette er den største av dem alle, sier Shane Cribb, sjef for redningstjenesten SES i New South Wales til kanalen ABC.

Flommen kommer ett år etter at de samme områdene ble rammet av omfattende skogbranner, som fulgte en lang tørkeperiode.

Regnet fortsetter

Vest for storbyen Sydney har elver nådd et flomnivå som ikke er sett siden 1961.

Det skyldes at Warragamba-dammen, som sørger for mesteparten av Sydneys drikkevann, er overfylt og flyter over. Fra dette området er 3000 evakuert.

I alt 54.000 innbyggere blir trolig rammet av flomvannet de neste dagene. Det ventes ekstrem nedbør i to dager til.

Lavtrykk ligger stille

Nedbøren er en følge av et stort lavtrykksområde som ligger utenfor kysten, opplyser Bureau of Meteorology (BOM) i New South Wales.

Vanligvis beveger lavtrykket seg videre, men ifølge meteorologitjenesten er det et stillestående høytrykk mellom New Zealand og Australia som sperrer lavtrykket.

Noe lignende skjedde i fjor, men da ble mer av regnet absorbert av jorda etter en sommer med ekstrem tørke.