Australia med beklagelse til barn utsatt for overgrep

– I dag erkjenner vi og konfronterer omsider de tapte ropene fra våre barn, sier statsminister Scott Morrison, og ber om tilgivelse fra dem som ble forlatt.

Uttalelsen kommer i kjølvannet av en australsk granskingskommisjons rapport om seksuelle overgrep mot barn i australske institusjoner og organisasjoner.

– Dette ble begått av australiere mot australiere. Fiender i våre rekker, sa en følelsesladd Morrison da han talte i parlamentet mandag.

– Vi sviktet dem, vi forrådte dem og det vil alltid være vår skam, la han til.

Australias nye statsminister Scott Morrison møtte noen av ofrene for overgrepene i parlamentet mandag, etter at han ba om deres tilgivelse i en følelsesladd tale. Foto: LUKAS COCH / EPA / NTB scanpix

60.000 personer kan ha krav på erstatning

Siden kommisjonen startet granskingen i 2012, har de blitt kontaktet av tusenvis av mennesker som har fortalt om overgrep på barnehjem og skoler, samt i kirker, sports- og ungdomsklubber.

Kommisjonen antar at om lag 60.000 personer som fortsatt er i live, har krav på erstatning for lidelsene de er påført.

Det er katolske institusjoner som har vært i sentrum av overgrepsskandalen som har rystet Australia.

Mellom januar 1980 til februar 2015 har 4.444 personer meldt om tilfeller av seksuelle overgrep mot barn i 93 katolske kirker og 1.000 katolske institusjoner.

Erkebiskop Philip Wilson i Adelaide ble i mai dømt for ikke å ha meldt fra til politiet om overgrepene. Foto: PETER LORIMER / AFP

Omfattende overgrep i katolske menigheter verden rundt

De siste årene har rapporter fra en rekke land avslørt omfattende overgrep begått mot barn i katolske menigheter verden rundt.

Filmen «Spotlight» ble i 2016 tildelt Oscar for beste film. Filmen skildrer den virkelige historien om Boston Globe-journalistenes opprulling av overgrepsskandalen i den katolske kirken.

I august i år ble en granskingsrapport lagt frem av en storjury i den amerikanske delstaten Pennsylvania.

Avisen Boston Globes forside 13. desember 2002, da kardinal Bernard Law trakk seg som følge av avsløringene. Foto: BRIAN SNYDER / Reuters

Rapporten slo også fast at kirkeledere aktivt og systematisk dekket over overgrepene begått mot barn i delstatens katolske menigheter. De fleste av dem var gutter, men også jenter har blitt misbrukt, ifølge rapporten.

Granskingen omfatter seks av Pennsylvanias åtte katolske bispedømmer.

Rapporten er resultat av den mest omfattende etterforskningen amerikanske myndigheter har gjennomført av påstander om seksuelle overgrep mot barn i den katolske kirke.

Minst 5.700 katolske prester i USA er blitt anklaget for overgrep, ifølge organisasjonen Bishop Accountability.

Bare noen få hundre er blitt tiltalt, stilt for retten og dømt.

Filmen «Spotlight» ble i 2016 tildelt Oscar for beste film. Den handler om Boston Globe-journalistenes opprulling av overgrepsskandalen i den katolske kirken i USA. Foto: MARK RALSTON / Afp

Jenter på 10 og gutter på 11 år

Den australske granskingskommisjonens rapport viser at snittalder for overgrepsofrene var 10,5 for jenter og 11,6 år for gutter, men snittalder for når de meldte fra er 33 år.

Over 90 prosent av de overgrepsanklagede er menn.

Erkebiskop Philip Wilson i Adelaide ble i mai dømt for ikke å ha meldt fra til politiet om at han kjente til en pedofil prest som gjorde gjentatte overgrep mot to altergutter.

Wilson er den høyest rangerte religiøse leder i den katolske kirke som noen gang er dømt for å ha dekket over pedofil virksomhet.