Etter fem dagers krisediplomati fikk de to journalistene reise ut av Kina. De var begge blitt kalt inn til avhør av kinesisk politi.

De følte seg truet og tok kontakt med australske diplomater.

Bill Birtles fra kringkasteren Australian Broadcasting Corporation (ABC) fikk beskyttelse i Australias ambassade i Beijing. Michael Smith fra Australian Financial Review (AFR) fikk opphold i landets konsulat i Shanghai.

Få dager tidligere hadde australske diplomater fått informasjon som førte til at de gikk ut med en advarsel til de to journalistene.

De ble bedt om å reise hjem øyeblikkelig, opplyser ABC. Begge bestilte flybillett. Men før de rakk å reise ble de oppsøkt av kinesisk politi. Utreise ble nektet. De ble pålagt å stille til avhør i en sak som gjaldt Kinas nasjonale sikkerhet.

TV-programleder Cheng Lei er arrestert i Kina og holdes på ukjent sted. Foto: Ng Han Guan / AP

Journalist forsvant

I begynnelsen av august forsvant en annen journalist med australsk statsborgerskap i Kina. Cheng Lei (45) er født i Kina og jobbet for landets engelskspråklige TV-kanal China Global Television Network (CGTN). Hun var kanalens ansikt utad for millioner av seere over hele verden i åtte år.

Plutselig mistet familie og venner i Australia kontakt med henne. Cheng Lais profil og hennes intervjuer ble fjernet fra CGTNs nettsider.

Til slutt fikk den australske regjeringen vite mer. Programlederen var i husarrest på et ukjent sted i Beijing. Og 27. august fikk australske diplomater kontakt med henne på videolink.

Kinesiske myndigheter sa tirsdag at Cheng er internert av «nasjonale sikkerhetsgrunner», melder nyhetsbyråeet AFP.

Australske Yang Hengjun ble arrestert i Kina i januar 2019. Foto: TWITTER @YANGHENGJUN / Reuters

Kinesisk lovverk tillater at en person kan holdes i arrest i opp til seks måneder uten noen formell tiltale og i isolasjon – uten kontakt med advokat eller andre personer.

Forfatteren og bloggeren Yang Hengjun, som også har australsk statsborgerskap, ble arrestert i Kina i januar 2019. Han er nå tiltalt for spionasje.

Diplomatisk dragkamp

De dagene journalistene Birtles og Smith var under diplomatisk beskyttelse pågikk en diplomatisk dragkamp mellom Kina og Australia.

Til slutt endte det med at de kunne få lov til å forlate Kina, men først måtte de gå med på å la seg avhøre. Avhørene skjedde med australske diplomater til stede.

Kinesisk politi var ikke interessert i det journalistene hadde skrevet om Kina. De ville ha var mer informasjon om den arresterte TV-profilen Cheng Lei.

Til slutt fikk de australske journalistene reise ut av Kina.

– Det er veldig skuffende å reise hjem under slike omstendigheter, sa Birtles da han landet i Sydney tirsdag. Men han la til at det er en lettelse å være tilbake i et land med et rettsvesen som fungerer.

Journalist Michael Smith i det han ankommer Sydney tirsdag. Foto: AP

Stadig dårligere forhold

Relasjonene mellom Australia og Kina har blitt dårligere i senere år. Av sikkerhetsgrunner nektet Australias sentrum-høyre regjering i 2018 å gi det kinesiske selskapet Huawei mulighet til å konkurrere om å bygge landets nye 5G telenett.

Nye lover som skal hindre spionasje og kinesisk påvirkning i australsk politikk og samfunnsliv ble vedtatt, skriver BBC.

Australias statsminister Scott Morrison har provosert Kina. Foto: Loren Elliott / Reuters

Kina truet Australia med boikott etter at Australias statsminister tidligere i år foreslo en internasjonal gransking av hvordan Kina har håndtert utbruddet av koronaviruset.

Kina svarte med å legge høy toll på import av bygg dyrket i Australia. De avbestilte også bestillinger av storfekjøtt og vin.

Offisielt har Australias regjering nektet å se arrestasjoner av sine statsborgere i Kina som et ledd i den politiske striden mellom landene.

– Jeg vil ikke beskrive det på den måten. Det vil være spekulativt, sier utenriksminister Marise Payne til BBC.

Men i Australias reiseråd til sine statsborgere advarer de om risikoen for å bli internert dersom de reiser til Kina.