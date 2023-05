Attentat mot Putin-støttespiller

– Ifølge foreløpige rapporter ble en person drept i eksplosjonen, og forfatteren Zakhar Prilepin, som var i bilen, ble såret, opplyser innenriksdepartementet i Moskva lørdag formiddag.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax melder at han skal overføres til sykehus i Moskva for behandling. Tilstanden blir beskrevet som «alvorlig».

Attentatet mot Zakhar Prilepin fant sted i Nizjnij Novgorod. Byen ligger 40 mil øst for Moskva.

Sjåføren ble drept da bilbomben gikk av, skriver den russiske kringkasteren RIA. Foto: ANASTASIA MAKARYCHEVA / Reuters

Legger skylden på Vesten

En talskvinne for det russiske utenriksdepartementet anklaget Ukraina for å ha utført angrepet. Hun ga samtidig vestlige land skylden.

– Fakta er blitt til virkelighet: Washington og Nato har fostret opp enda en terrorcelle – regimet i Kyiv, skriver Maria Zakharova på Telegram.Hun hevder USA og Storbritannia har et direkte ansvar for angrepet. Det ble ikke lagt frem bevis for påstanden.

En person er pågrepet, mistenkt for attentatet.

Ukrainas sikkerhetstjeneste, SBU, sier lørdag kveld at de verken kan bekrefte eller avkefte at de er involvert i angrepet på Prilepin, melder Reuters.

Atesh har tatt på seg ansvaret for angrepet. De er en motstandsgruppe bestående av ukrainere og krimtartarer.

De har tidligere tatt på seg ansvaret for angrep på russiske mål.

Om Atesh faktisk står bak angrepet, er ikke bekreftet.

– Han kjørte ikke alene, men med en overraskelse på undersiden av bilen, skriver Atesh på meldingstjenesten Telegram.

Berømt forfatter og frontkjemper

47 år gamle Prilepin er en av Russlands mest kjente forfattere. I 2018 ga han ut den kritikerroste boken «Klosteret», som også ble oversatt til norsk.

I Russland har Prilepin markert seg som en ivrig støttespiller av Vladimir Putin og krigen i Ukraina.

Fra 2016 til 2018 kjempet han sammen med prorussiske separatister øst i Ukraina. I januar meldte han seg til tjeneste i den russiske nasjonalgarden for å på nytt kjempe i Ukraina.

Zakhar Prilepin har vært en ivrig støttespiller av krigen i Ukraina. Foto: JOEL SAGET / AFP

Prilepin var leder av det nasjonalkonservative partiet «For sannhet», frem til det ble slått sammen med «Et Rettferdig Russland» i februar 2021. Partiet støtter Putins regime.

Flere angrep

Attentatet mot Prilepin er ikke det første hvor Putins støttespillere rammes.

For en måned siden ble den krigsbloggeren Vladlen Tatarsky drept, da en bombe gikk av ved en kafe i St Petersburg.

Militærbloggeren Vladlen Tatarsky ble drept da en bombe gikk av ved kafeen han var på. Foto: MAXIM SHEMETOV / Reuters

I august i fjor ble den russiske nasjonalisten Darja Dugina drept av en bilbombe i Moskva. Hun var datter av Aleksandr Dugin, en høyrenasjonalistisk akademiker og ideolog.

Russland har anklaget Ukraina for å stå bak disse drapene. Ukrainske myndigheter har avvist dette.