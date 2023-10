Attentat mot prorussisk politiker på Krim

Det skal ha vært på området til et sanatorium i byen Jalta sør på Krim-halvøyen, Oleg Tsarjov, natt til fredag skal ha blitt angrepet av ukjente gjerningsmenn.

Tsarjov og hans familie har bodd her, etter at de flyktet fra selve Ukraina i 2014.

Det var først snakk om at han skulle ha blitt knivstukket.

Men fredag formiddag, skriver russiske medier og bloggere at Tsarjov er skutt og at han nå behandles for alvorlige skader på et sykehus.

Tidligere medlem av det ukrainske parlamentet

Oleg Tsarjov er en av de mest kjente ukrainske politikere som har valgt å gå over til russisk side i konflikten mellom Ukraina og Russland.

Han er fra byen Dnipro, og var en aktiv forretningsmann før han i 2002 ble valgt inn i det ukrainske parlamentet.

Der markerte han seg som tilhenger av et tett samarbeid mellom Russland og Ukraina, og han ble en av lederen i Regionpartiet.

Dette var også partiet til den tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj.

Oleg Tsarjov taler under en demonstrasjon i Luhansk øst i Ukraina i mai 2014. Foto: Reuters

Flyktet fra Ukraina i 2014

Janukovitsj måtte flykte fra Ukraina etter opprøret på Maidan i Kyiv vinteren 2014.

Janukovitsj hadde da inngått en omfattende økonomisk samarbeidsavtale med Russland og president, Vladimir Putin.

Noen måneder seinere, valgte også Oleg Tsarjov å forlate Ukraina.

Han var aktiv i forsøkene på å danne en egen stat, Novorossija, i den sørøstlige delen av Ukraina.

– Det som nå skjer i Ukraina det er en stor tragedie både for det ukrainske folk og for meg og min familie sa Oleg Tsarjov i et intervju med NRK i Moskva i 2015.

Oleg Tsarjov under et intervju med NRK i 2015. Foto: Jurij Linkevitsj / NRK

Statsminister i et russiskvennlig Ukraina?

Etter det russiske storangrepet på Ukraina i februar 2022, dukket Oleg Tsarjov opp på okkupert område utenfor Kyiv.

Det var den gangen spekulasjoner om han var tiltenkt en rolle, muligens som statsminister, i en russiskvennlig ny ukrainsk regjering.

Etter at Ukraina klarte å slå tilbake angrepet mot Kyiv, trakk Oleg Tsarjov seg tilbake til Russland og hjemmet sitt på Krim-halvøyen.

Derfra har han vært aktiv i forskjellige russiske TV-kanaler og med en blogg, der han følger og kommentere utviklingen i konflikten.

En domstol i Ukraina dømte i mai 2022 Tsarjov til 12 års fengsel for landsforæderi.

De som kaller seg adminstrator for Oleg Tsarjovs Telegram-kanal bekrefter fredag formiddag attentatet og bekrefter at han er alvorlig skadet.

Attentatet mot Tsarjov føyer seg inn i rekken av angrep og likvideringer av russiskvennlige politikere i Ukraina.

Det mest kjente er likvideringen av den såkalte presidenten i folkerepublikken Donetsk Aleksandr Zakhartsjenko i 2018.