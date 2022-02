Åtteåring smugla eiga bok inn i bibliotekhylla – blei suksessforfattar

– Eg måtte snike meg forbi bibliotekarane, seier Dillon Helbig til lokal presse.

Dillon Helbig (8) si bok har no ein fast plass i seksjonen til biblioteket for teikneseriar. Foto: Susan Helbig / Privat

Åtteåringen frå den amerikanske delstaten Idaho har blitt ein snakkis, og ein ettertrakta forfattar.

Før jul skreiv Dillon ei bok om jula og tidsreising, med seg sjølv i hovudrolla. Boka er heile 88 sider lang og inneheld ei rekkje fargerike teikningar.

Dillon hadde ingen distributør. Derfor gøymde han boka si i hylla på det lokale biblioteket.

– Det var sleipt gjort, seier ein lattermild biblioteksjef, Alex Hartman ifølgje Washington Post.

Boka var likevel for spesiell til at biblioteket ville kvitte seg med ho. Dei valde dermed å innrullere ho i lånesystemet sitt.

Omslaget på boka til Dillon er av god kvalitet. No er ventelista feire år lang. Foto: Ada Community Library Foto: Ada Community Library

Lang venteliste

I vekene som følgde byrja ryktet å gå. Boka blei raskt ein lokal slager, og fleire skreiv seg på venteliste for å lese verket til åtteåringen.

I slutten av januar hadde heile 56 personar meldt interesse. Det svarer til ei venteliste på over fire år, ifølgje New York Times.

Etter at fleire medium har omtalt det lure knepet, har interessa for boka blitt endå større.

Episk juleforteljing

I boka reiser Dillon gjennom tid og rom etter at stjerna i toppen av juletreet eksploderer.

Historia tek han tilbake til 1621 og den første amerikanske hausttakkefesten. Årstalet hadde Dillon fått stadfesta av si mor.

Dillon møte òg julenissen.

– Fantasien hans er utruleg, seier mor Susan Helbig.

Ho fortel at Dillon har laga teikneserie-forteljingar sidan han var fem år gammal.

Hartman seier at han las boka for den seks år gamle sonen sin, som meinte det var den mest morosame boka nokosinne.

I boka får hovudpersonen Dillon fleire utfordringar. Han hamner blant anna inne i magen på ein kalkun. Foto: Ada Community Library Foto: Ada Community Library

Inspirerer andre

I etterkant av boksleppet og den lokale medieomtala, har andre barn blitt inspirerte til å skrive eigne historier.

Fleire av klassekameratane har skrytt av den spirande forfattaren.

– Dei sa det var veldig kult. At dei skulle ønske dei var meg, seier Dillon sjølv.

Dillon si bok har no ein fast plass i seksjonen til biblioteket for teikneseriar. Han har fått ein pris skapt av biblioteket for høvet.

Dillon har allereie blitt ein prisvinnande forfattar. Foto: Ada Community Library Foto: Ada Community Library

Dillon delar òg gladnyheita om at ein oppfølgjar i julesagaen er på veg. Han jobbar òg med ei bok om eit skap som et jakker.

– Eg kjem til å stoppe å skrive bøker når eg er 40, seier åtteåringen.

– Og så?

– Då skal eg lage spel.