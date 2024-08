Åtte til sykehus etter lynnedslag i Sverige

Det melder SVT torsdag kveld.

Ulykken skjedde i 19-tiden da et tordenvær kom inn over området. Lynet slo ned på en fotballbane der et ungdomslag holdt på med trening.

Tre personer som ble truffet av lynet er alvorlig skadet. Alle disse skal være tenåringer.

– Totalt åtte personer er kjørt til sykehus. Tre er alvorlig skadd, sier Josefine Bergenholtz-Gröndahl, pressevakt i Stockholmsregionen.

De fem andre som ble brakt til sykehus kan ha vært i nærheten av lynnedslaget.

De skadde var på fotballtrening da lynet slo ned. Foto: Pontus Lundahl / TT

Barry Levis, redningsleder på stedet sier til SVT at de rykket etter en melding om at lynet skal ha slått ned i et tre.

– Det var en del ungdommer som sto under dette treet, og flere av dem ble truffet av lynet, sier Levis til SVT.