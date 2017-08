Åtte savnet etter ulykke i diamantgruve i Sibir

Redningsarbeidet i Mir-gruven i Sakha-regionen i Sibir øst i Russland fortsatt i dag for fullt, etter at det går begynte å strømme inn vann i gruven.

142 gruvearbeidere var inne i gruven da ulykken skjedde, men de fleste av disse klarte man å redde ut i løpet av gårsdagen.

Store vannmengder

I dag melder russiske nyhetsmedier at nok en arbeider er reddet ut, mens åtte altså fortsatt er savnet. Den 36 år gamle gruvearbeideren Alisher Mirzajev ble øyeblikkelig fraktet til sykehus, der situasjonen hans nå skal være stabil.

Det var fredag ettermiddag lokal tid vannet brøt gjennom en av pumpestasjonene i Mir-gruven og oversvømte store deler av anlegget under jorden.

Det er uklart hva som var årsaken til oversvømmelsen, men det skal plutselig ha begynt å renne vann fra et krater og ned i gruvegangene.

Sender inn dykkere

Redningsarbeidet er svært vanskelig på grunn av de store vannmengdene, og dykkere er nå sendt ned i gruven for å forsøke å nå fram til de arbeiderne som er savnet. Et strømbrudd gjorde også at redningsarbeidet ble forsinket.

Sakha-regionen, som kanskje er mest kjent som Jakutia, har noen av verdens største forekomster av diamanter, og selskapet Alrosa, som driver Mir-gruven, er den største produsenten av diamanter i Russland.

Alrosa ledes av Sergej Ivanov, sønn til den tidligere stabssjefen til Russlands president Vladimir Putin. Ivanov skal nå selv være på plass for å overvåke redningsarbeidet.