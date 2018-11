Mandag 5. november trer de nye amerikanske sanksjonene i kraft. De er en konsekvens av at USA gikk ut av den såkalte «Atomavtalen» med Iran 5. mai.

I tiden som har gått etter den amerikanske oppsigelsen, har en rekke sanksjoner kommet på plass. Prosessen vil bli regnet som sluttført med sanksjonene som innføres i neste uke. Det skriver AFP.

De nye sanksjonene er rettet direkte mot enkeltpersoner, mot banker, verft, rederier og oljesektoren.

Olje-sanksjonene vil føre til at land og selskaper som kjøper olje fra Iran, kan bli straffet økonomisk av USA. Kort tid etter at dette ble kjent, sendte Donald Trump ut en melding på Twitter.

Åtte land unntatt

– Vårt mål er lamme den iranske økonomien slik at de ikke har penger til å spre død og fordervelse i verden, sier den amerikanske utenriksministeren Mike Pompeo.

Iran får likevel lov til å tjene penger på salg av olje. Tyrkia er ett av landene som er unntatt fra sanksjonene. Det opplyste den tyrkiske energiministeren, Fatih Donmez, skriver nyhetsbyrået Anadolu. Det foregår utstrakt oljehandel mellom Iran og Tyrkia.

Åtte land eller «jurisdiksjoner» er på unntaks-listen, opplyser Pompeo uten å nevne navn. Det er antatt at India, Japan, Sør-Korea og kanskje Kina er blant dem. Irak opplyser at landet står på listen, skriver Reuters. At Pompeo bruker ordet« jurisdiksjoner», kan antyde at også Taiwan er med.

VIL LAMME IRAN: Mike Pompeo holder døren åpen for den iranske økonomien ved å tillate åtte land å kjøpe olje. Han sier at oljehandelen skal holdes på et lavt nivå. Foto: Andrew Harnik / AP

Forhandlet i forkant

Den tyrkiske energiministeren opplyser til journalister at USA og Tyrkia gjennomførte forhandlinger før sanksjonene ble vedtatt i USA.

– Jeg tror det vi har kommet fram til være positivt for fred og stabilitet i regionen, sier Donmez.

Samtidig med at de nye sanksjonene ble kjent, ble det også klart at USA opphever straffetiltak mot to personer i den tyrkiske regjeringen. Det er tiltak som kom da Tyrkia holdt den amerikanske pastoren Andrew Brunson i husarrest.

Tyrkia opplyste kort tid senere at de opphevet straffetiltakene mot justisminister Jeff Sessions og lederen for Homeland Security, Kirstjen Nielsen. De hadde blitt innført som mottiltak.

Takker Saudi-Arabia

USA tror at den globale forsyningen av olje er så høy, og forbruket så lavt, at straffetiltakene ikke vil få negative innvirkninger på oljeprisen.

– Dette vil gjøre det enklere for land å redusere sin import fra Iran til null, sier den amerikanske spesialrepresentanten for Iran, Brian Hook. Det skriver Reuters.

Hook takker Saudi-Arabia for at landet har økt sin oljeproduksjon slik at sanksjonene ikke vil få negative utslag for oljekjøperne.

Han poengterer at Saudi-Arabia har greid å isolere spørsmål om olje fra de bredere problemene i forbindelse med Khashoggi-saken.