Åtte kandidater er videre i kampen om å bli Storbritannias nye statsminister

Mange hadde meldt seg på i konkurransen . Kandidatene måtte bli nominert av minst 20 parlamentsmedlemmer fra Det konservative partiet.

Resultatet ble annonsert klokken 19.00 norsk tid. Nå står åtte av de ti kandidatene igjen:

Rishi Sunak, avgått finansminister

Penny Mordaunt, handelsminister

Liz Truss, utenriksminister

Nadhim Zahawi, finansminister

Jeremy Hunt, tidligere utenriksminister, helseminister og kulturminister

Tom Tugendhat, leder utenrikskomiteen i Underhuset

Suella Braverman, juridisk rådgiver for regjeringen

Kemi Badenoch, tidligere likestillingsminister

Medlem av underhuset Rehman Chishti kom ikke videre. Tidligere helseminister Sajid Javid trakk seg rett før annonseringen, ifølge Reuters.

Tidligere finansminister Rishi Sunak er ifølge Sky News en klar storfavoritt. De har fått bekreftet fra minst 45 parlamentsmedlemmer fra partiet at de ville stemme på han, ifølge oversikten til Sky News.

Visestatsminister Dominic Raab er blant de mange støttespillerne til Sunak, og var til stede under lanseringen av valgkampanjen tirsdag.

Partileder-kandidat Rishi Sunak hadde blant andre visestatsminister Dominic Raab (til venstre) ved sin side under lanseringen av kampanjen. Foto: NIKLAS HALLE'N / AFP

Slik velges den nye partilederen og statsministeren Ekspandér faktaboks Alle som ønsker å stille som kandidat til partiledervervet må nomineres av 20 partikolleger i det britiske parlamentet. Grensen er hevet fra 8 til 20 nominasjoner for at prosessen med å velge Boris Johnsons etterfølger skal gå raskere.

Nomineringen av kandidater skjer tirsdag 12. juli.

Når de nominerte kandidatene er klare, starter avstemningene i partigruppen.

Første avstemningsrunde finner sted onsdag 13. juli. Alle som får færre enn 30 stemmer ryker ut, resten går videre til andre avstemningsrunde.

I runde nummer to er det kandidaten som får færrest stemmer som må ut. Denne avstemningen skal holdes torsdag 14. juli.

Deretter fortsetter parlamentsgruppen å stemme inntil det står igjen to kandidater. Ifølge det planlagte tidsskjemaet skal det forhåpentligvis være avgjort i løpet mandag 18. juli.

De to kandidatene stiller i den store avstemningsrunden, hvor rundt 200.000 ordinære partimedlemmer landet rundt skal si sitt.

Resultatet kunngjøres 5. september. Vedkommende som får flest stemmer blir ny partileder for det konservative partiet og overtar som statsminister, hvis ikke noe uventet skjer.

Trakk seg

Én av de ti nominerte trakk seg, og én havnet under grensen.

Javid lanserte seg selv som kandidat til å overta tittelen som partileder mandag. Like før kandidatene som har kommet videre ble annonsert tirsdag kveld, trakk han seg fra konkurransen.

Sajid Javid lanserte seg selv som kandidat til å bli leder i det konservative partiet. Han kom selv med krass kritikk mot Boris Johnson. Foto: HENRY NICHOLLS / Reuters

Rehman Chisthi ble stående uten noen nominasjoner. Det annonserte han på Twitter.

En av Boris Johnsons mest lojale støttespillere, Grant Shapps, trakk seg i løpet av nominasjonsdagen.

Trakk seg etter flere skandaler

Boris Johnson kunngjorde torsdag sin avgang som statsminister. Det skjedde etter to dager med hardt vær i det britiske parlamentet der 59 personer i regjeringsapparatet gikk av.

Sunak og Javid var de to første som forlot regjeringen.

Samtidig som flere av statsminister Boris Johnsons statsråder begynte kampen for å ta over jobben hans, besøkte han et forskningsselskap. Foto: POOL / Reuters

Tidligere denne måneden ble innpisker Chris Pincher suspendert fra partiet etter anklager om at han skal ha seksuelt trakassert to menn i fylla. Bakgrunnen for masseoppsigelsene er at Johnson forrige uke innrømmet at han visste om anklagene.

Statsministeren har også fått mye kritikk for sin deltakelse i den såkalte «partygate»-skandalen, da Johnson skal ha festet under nedstengningen. Hendelsen førte til en mistillitsavstemning mot statsministeren i de konservatives partigruppe.

Johnson og Det konservative partiet vært rammet av flere skandaler det siste året.

Nylig måtte det avholdes suppleringsvalg i to kretser fordi de konservative representantene derfra måtte gå av. Den ene for å ha sett på porno under et møte i parlamentet, den andre etter å ha blitt dømt til fengsel for overgrep på en 15 år gammel gutt, skriver NTB.