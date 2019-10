Åtte drept i narkoslag

Forsvarsminister Luis Sandoval bekreftet fredag at Ovidio Guzmán først ble pågrepet og deretter løslatt. Det skjedde under kampene i byen Culiacán dagen før.

En sivil, et medlem av nasjonalgarden, en fange og fem angripere ble drept. De fem tilhørte det mektige Sinaloa-kartellet.

Ovidio Guzmán López (28) regnes som en sentral person i narkotikakartellet. Nettverket ble ledet av faren Joaquin «El Chapo» Guzmán frem til han ble pågrepet og utlevert til USA. Han soner nå en livstidsdom.

Sinaloa-kartellet ble etablert i byen Culiacán. Det var også her mexicanske sikkerhetsstyrker fant Ovidio Guzmán. Han er etterlyst i USA for en rekke narkotikarelaterte lovbrudd.

Åtte personer ble drept under gatekampene i Sinaloa. Foto: ALFREDO ESTRELLA

Voldsomme gatekamper

Ifølge en talsmann for myndighetene ble en patrulje med soldater fra hæren og nasjonalgarden beskutt fra et hus. Det skjedde i bydelen Tres Rios torsdag ettermiddag.

Etter å ha skutt tilbake og fått kontroll på situasjonen, ble fire personer pågrepet. En av dem var «El Chapos» sønn.

Pågripelsen utløste imidlertid et voldsomt motangrep.

En brennende buss blokkerer en av veiene i Culiacán. Foto: Jesus Bustamante / Reuters

«Guzmáns allierte omringet huset med en større styrke enn det myndighetene hadde. Samtidig utførte andre grupper voldshandlinger flere steder i byen. Det skapte en panikksituasjon,» heter det i en uttalelse fra sikkerhetsminister Alfonso Durazo.

Løslatt «for å beskytte liv»

Videoopptak fra Culiacán viser krigslignende tilstander.

Ifølge lokale medier flere av hovedveiene ut av byen blokkert av brennende lastebiler og busser. Andre veier ble stengt av militæret.

Videoer på sosiale medier viser intense skuddvekslinger mellom soldater og maskerte menn. Biler med fastmonterte automatvåpen og skarpskyttergevær kjørte rundt i gatene.

De internasjonale nyhetsbyråene har også publisert bilder som viser døde mennesker liggende der de ble skutt.

Myndighetene i Sinaloa opplyser at mellom 20 og 30 fanger har rømt fra et fengsel i byen. De ba innbyggerne holde seg innendørs til situasjonen var kommet under kontroll.

Etter flere timer med blodig kaos bekreftet Durazo at Guzmán var arrestert. Angrepene i byen var imidlertid så alvorlige at myndighetene så seg nødt til å løslate ham «for å beskytte liv», skriver Reuters.

Brennende biler på gata i Culiacán. Foto: Str / AFP

Intern strid

Guzmán-familiens advokat bekrefter overfor nyhetsbyrået AP at Ovidio er i live og satt fri.

Ovidio Guzmán López er et av fire barn fra «El Chapos» andre ekteskap. Han skal ha jobbet for å ta kontroll over Sinaloa-kartellet sammen med sin eldre bror, Ivan Archivaldo Guzmán Salazar. Det skriver Los Angeles Times.

Påtalemyndigheten i Washington har tiltalt ham for smugling av kokain, metamfetamin og marihuana.

Guzmáns sønner, som er kjent som Los Chapitos, har imidlertid fått konkurranse av Ismael «El Mayo» Zambada. Han var med på å stifte det som på et tidspunkt var verdens mektigste narkokartell.

Kartellmedlemmer med skuddsikre vester og automatvåpen på et gatehjørne i Culiacán. Foto: Jesus Bustamante / Reuters

– Alle er redde

Bildene fra Culiacán viser ofrene for skuddvekslingen, blodpøler og patronhylser på bakken. Det ligner en krigssone.

– Ingenting fungerer. Det er en psykose. Ingen vet hva som skjer, men alle er redde. De har bedt oss om å holde oss hjemme fra jobb i morgen, sier Ricardo González til AP.

Han jobber i Sinaloa-delstatens kongress, og måtte hente sin 15 år gamle sønn på skolen. González forteller at hele byen er stengt. Det er full stans i offentlig transport.

Forsvarer løslatelse

President Andrés Manuel López Obrador forsvarer beslutningen om å løslate Guzmán. Sammen med sine brødre tok over Sinaloa-kartellet etter faren.

Mexicos president Andres Manuel Lopez Obrador under en pressekonferanse fredag. Foto: JORGE LUIS PLATA

– Jeg støtter beslutningene som ble tatt. Situasjonen ble svært vanskelig og mange sivile liv sto på spill, sier presidenten.

Obrador har ennå ikke gitt noen uttalelser på spørsmål om dette viser at myndighetene fullstendig har mistet kontrollen i Sinaloa.

Røyken fra alle bilbrannene la seg over Culiacán torsdag ettermiddag lokal tid. Foto: Hector Parra / AP