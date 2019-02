Åtte døde etter brann i Paris

Bygningen som tok fyr ligger ifølge nyhetsbyrået AFP i et velstående boligområde i byens 16. arrondissement, som også kalles arrondissement de Passy.

Leilighetskomplekset, som ifølge Le Parisien ble bygget på 1970-tallet, begynte å brenne rundt klokken ett natt til tirsdag.

Åtte mennesker er bekreftet omkommet og over tretti er skadd etter brannen. Tre brannmenn skal være blant de skadde.

Årsaken til brannen er foreløpig ikke kjent, men påtalemyndigheten i Paris sier at de har mistanke om at en kriminell handling kan være bakgrunn for brannen, og at en kvinne som bodde i boligblokken er arrestert.

– Etterforskningen er i en tidlig fase, og det er for tidlig å fastslå brannårsaken. Men politiets hovedteori er at brannen ble påsatt, sier Remy Heitz i påtalemyndigheten.

Brannen brøt ut i en åtte etasjers høy boligblokk i det 16. arrondissement i Paris.

Ved 5.30-tiden tirsdag morgen brant det fortsatt i de to øverste etasjene. Etter nærmere seks timer klarte brannvesenet endelig å få kontroll på brannen.

Over 200 brannmenn var på plass i morgentimene for å bistå i det gjenstående slukningsarbeidet, og for å ta vare på de skadde.

En skjermdump fra en video publisert i sosiale medier viser et stort antall utrykningskjøretøy ikke langt fra der brannen brøt ut. Foto: Social Media / Reuters

Flyktet opp på taket

Et stort antall brannmannskap har deltatt i sluknings- og redningsarbeidet, som beskrives som dramatisk.

Talsmann Clément Cognon for det lokale brannvesenet. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt / AFP

Flere av dem som var innesperret i den brennende bygningen skal ha ropt etter hjelp fra vinduene sine.

– Vi har måtte gjennomføre flere redningsaksjoner, spesielt for alle menneskene som hadde flyktet opp på taket, sier talsmann Clément Cognon for brannvesenet ifølge 20 minutes.

Det skal ifølge Le Parisien være snakk om et trettitalls personer som søkte tilflukt på takene til nabobygningene.

Tredje dødsbrann på kort tid

To nærliggende leilighetskomplekser skal også ha blitt evakuert i løpet av natten. Lokale myndigheter ankom stedet i løpet av natten for å bistå de evakuerte i å finne midlertidig tak over hodet.

Det er den tredje dødelige brannen i regionen Île-de-France på kort tid.

I slutten av desember omkom to kvinner og to unge jenter av røykforgiftning, etter at en brann brøt ut i en boligblokk i kommunen Bobigny.

12. januar døde fire personer i en gasseksplosjon forårsaket av en brann i det 9. arrondissement i Paris.