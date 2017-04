– Russland er et åpent land for alle som vil investere og drive næringsvirksomhet.

Det sa den russiske ministeren for naturressurser og miljø Sergej Donskoj til NRK, etter at han sammen med Norges næringsminister Monica Mæland hadde undertegnet protokollen for det 17. møte i den norsk-russiske økonomiske kommisjonen på hotell President i Moskva torsdag.

– Ikke aktuelt å oppheve sanksjonene mot Russland nå

Gjelder ikke Berge

Møte var ment å markere at Norge og Russland nå forsiktig gjenopptar de politiske kontaktene, etter at de i praksis har gått på sparebluss etter den russiske annekteringen av den ukrainske Krimhalvøyen våren 2014.

God tone mellom Monica Mæland og Sergej Donskoj etter det første møte i den norsk-russiske økonomiske kommisjonen på nesten fire år. Foto: Jurij Linkevitsj

Men selv om altså russiske myndigheter nå sier at norske selskaper er velkommen til å satse, så er altså Russland stengt for Atle Berge, direktøren for Ølen Betong.

Selskapet har i løpet av de ti siste årene har bygd seg opp til å bli en av de største leverandørene av betong og betongelementer i i Nordvest-Russland, fra sin fabrikk i utkanten av Murmansk.

Anklaget for spionasje

Men tidlig på sommeren 2016 ble Berge plutselig innkalt til forhør hos den russiske sikkerhetstjenesten FSB, og neste gang han skulle reise inn til Russland fikk han beskjed om at han var nektet innreise i 10 år.

Anklagene gikk ut på at han hadde drevet virksomhet som kunne karakteriseres som spionasje og i strid med rusiske lover. Selv mente Berge at dette var et forsøk på å frata ham styringen over en lønnsom virksomhet i Russland.

Les historien om hva som skjedde da Atle Berge ble nektet innreise til Russland her

Bergesaken – en verkebyll

–Det at selskapets administrerende direktør har fått innreiseforbud til Russland i 10 år skaper usikkerhet og det sender negative signaler til potensielle investorer, sa næringsminister Monica Mæland da hun holdt sin åpningstale til «Den norsk-russiske økonomiske kommisjonen» i Moskva torsdag.

Hun valgte også å ta opp denne kontroversielle saken, til tross for at den for øyeblikket neppe er særlig egnet for å få fart på et norsk-økonomisk samarbeid som sliter.

Monica Mæland valgte å ta opp Atle Berge-saken i sin tale til den norsk-russiske økonomiske kommisjonen. Foto: Jurij Linkevitsj

–Det er slik at forutsigbare rammevilkår er en forutsetning for handel og utenlandske investeringer, og det gjelder også velfungerende domstoler som kan sikre at kontrakter holdes i tråd med gjeldende rettsregler, sa Mæland.

– Kan ikke utstede dokumenter

NRK spurte naturressursminister Sergej Donskoj om hva han hadde å si til at en av de mest kjente og vellykkede norske investorene i Russland på denne måten er utestengt fra Russland.

Den russiske naturressursministeren Sergej Donskoj kan ikke love at Atle Berge får komme tilbake til Russland, ennå. Foto: Jurij Linkevitsj

–De ansvarlige myndigheter i Russland kan på det det nåværende ikke utstede de nødvendige dokumenter som gjør det mulig for denne personen å arbeide i Russland, var Donskojs forsiktige svar.

Og med ansvarlige myndigheter mener han selvfølgelig den mektige russiske sikkerhetstjenesten FSB, som i dag bare tar ordre helt fra toppen i det russiske samfunnet, det vil si fra president Vladimir Putin, som selv har sin bakgrunn fra de hemmelige russiske tjenester.

–Men jeg understreket at slik er situasjonen per i dag sa Sergej Donskoj, da NRK presset han på om han selv kom til å gjøre noe med en sak som akkurat nå ligger som en verkebyll i det norsk-russiske forbindelsene.

Berge har ikke gitt opp håpet om å få innreise

NRK var etter møtet i kontakt med Atle Berge, som selvfølgelig var glad for at saken ble tatt opp på et såpass høyt nivå som Den norsk-russiske økonomiske situasjonen.

–Jeg jobber selv for fullt overfor russiske myndigheter for å forsøke å få løst saken, så får vi se hva som blir resultatet sier Berge.

Sergej Donskoj sa til NRK at han til tross for de problemer som har vært de siste årene ser store perspektiver for samarbeidet mellom Norge og Russland.

Nytt møte våren 2018

–Vi er naboer og jeg har notert meg at selskaper som Statoil satser for fullt i Russland, samtidig som russiske energiselskaper som Rosneft og Lukoil er engasjert i Norge.

Han sier også at det er gode perspektiver for et samarbeid om modernisering av den russiske fiskeflåten.

–Jeg synes at det viktigste var at vi nå fikk avholdt dette møte, sier næringsminister Monica Mæland til NRK.

Ingen store saker ble løst på møtet, men hun forteller at luftfartsmyndighetene i de to landene seinere i vår skal diskutere mulighetene for en ny avtale som kanskje kan gi flyselskapet Norwegian tillatelse til å fly over Russland på vei til den fjerne Østen.

Samtidig var det også enighet om å avholde et nytt møte i den norsk-russiske økonomiske kommisjonen i Oslo våren 2018.