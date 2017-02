Asylsøker-økning fra USA til Canada

Kanadisk politi pågriper mandag en syrisk mann som hadde krysset grensen fra USA. Foto: Paul Chiasson / AP

Provinsen Quebec får flere ganger så mange asylsøkere som krysser grensen fra USA i dag som de gjorde for ett år siden, skriver kanadiske CBC.

De som krysser over er mennesker som i utgangspunktet har søkt – eller planlagt å søke – asyl i USA, men krysser grensen til Canada fordi de er usikre på situasjonen i USA.

En avtale mellom de to landene gjør at asylsøkere som kommer fra Canada til USA blir sendt tilbake ved grensepasseringene.

Avtalen gjelder imidlertid ikke for dem som krysser grensen ulovlig andre steder.

Mer enn tredobling

Den kanadiske grensetjenestebyrået (CBSA) sa på en pressekonferanse mandag at de har gjort om en ubrukt kjeller til et senter for å håndtere asylsøknader.

Både CBSA og det ridende politiet (RCMP) har omplassert personell til grensen fra andre steder i provinsen Quebec.

Ifølge CBSA krysset 452 personer over fra USA og søkte asyl i Canada i januar i år, mot 137 mennesker i januar 2016.

Bare forrige helg var det 42 mennesker som krysset grensen for å søke asyl.

Et medlem av det ridende politiet bærer et barn mens moren går bak etter at de mandag krysset grensen inn til Canada. Foto: CHRISTINNE MUSCHI / Reuters

Nærhet til New York og Østkysten

Selv om også andre kanadiske provinser mottar asylsøkere fra USA, kommer det flest til Quebec.

Grunnen er at det er den delstaten som ligger nærmest store byer på Østkysten som New York, Boston; Philadelphia og Washington D.C.

I noen tilfeller tar asylsøkere drosjer som setter dem av på den amerikanske siden av grensen, bare noen få meter fra Canada.

Lenger vest i Canada, i prærieprovinsen Manitoba, kommer frostskadde asylsøkere til Canada etter å ha gått i timevis i snø og kulde.

Grensen mellom USA og Canada ved Quebec er mange steder bare en gate i skogen. Foto: Paul Chiasson / AP

Økende skepsis til asylsøkere

Økningen i asylsøkere som krysser grensen fra USA har også ført til en økning i de som er skeptiske til å ta imot flyktninger.

En spørreundersøkelse viser at hver fjerde canadier støtter et innreiseforbud som ligner på det president Donald Trump forsøkte å innføre i USA,

– De fleste støtter statsminister Justin Trudeaus åpenhet overfor flyktninger, men kanadiske myndigheter kan likevel være i ferd med å teste publikums grense for hvor mange flyktninger de ønsker inn i landet, sier leder for analysebyrået Angus Reid, Sachi Kurl, til AFP.