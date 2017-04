Asteroide kommer på «besøk»

Asteroiden «2014 JO25» kommer til å passere oss med en avstand på 1,8 millioner kilometer 19. april.

Avstanden tilsvarer rundt 4,6 ganger strekningen mellom jorda og månen.

«2014 JO25» er den største asteroiden som passerer innen to millioner kilometer fra jorda siden 2004, da asteroiden «Toutatis» på nærmere fem kilometer passerte innenfor fire «måneavstander».

Selv om det ikke er noen fare for at den kolliderer med jorda, beskrives det som «veldig nærme» av Nasas Jet Propulsion Laboratory (JPL).

Asteroiden ble oppdaget i mai 2014 ved Catalina-observatioriet i Arizona. Den anslås å være rundt 650 meter bred.

500 år til neste gang

Astronomene har planer om å studere asteroiden nøye. Passeringen 19. april er det nærmeste «2014 JO25» har kommet på 400 år, og det kommer til å ta nye 500 år før den kommer like nærme igjen.

Den vil komme mot jorda fra baksiden av sola og være synlig på nattehimmelen etter 19. april, opplyser Nasa. Da vil den være mulig å se med teleskop i en eller to netter før den forsvinner videre ut i rommet.

Samme dag kan det også bli mulig å få et glimt av kometen PanSTARRS når den suser forbi 175 millioner kilometer unna. Etter at den ble oppdaget av et teleskop på Hawaii i 2015 har lysstyrken økt kraftig, og den skal nå være synlig med kikkert eller små teleskoper.

Neste forutsette mulighet er i 2027. Da venter man at den 800 meter store asteroiden «1999 AN10» kommer svært nærme, bare 380.000 kilometer fra jorda.