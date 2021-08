Informasjonen om hva som skjedde i de kaotiske timene lørdag og søndag, da regimet i Kabul kollapset og Taliban overtok makten i Afghanistan, er høyst uklar og sprikende.

Men det som er helt sikkert er at da president Ashraf Ghani valgte å forlate presidentkontorene og etter hvert landet, var det hele over.

Regimet som Vesten og Norge har investert flere tusen milliarder kroner i over en 20-års periode, kollapset foran åpne TV-kameraer.

Ashraf Ghani besøkte Mazar-i-Sharif nord i Afghanistan 11. august, kort tid før byen ble overtatt av Taliban. Foto: AFGHAN PRESIDENTIAL PALACE / Reuters

Penger i bagasjen?

Nå siver det ut flere opplysninger om det som skjedde da mannen som skulle være kaptein på skuten, lede sitt folk i en kritisk situasjon, valgte å forlate landet ut bakveien. Og det med en ikke ubetydelig pengesum i bagasjen.

Lørdag 15. august var det klart at Taliban var svært nær en full militær seier over regjeringen og administrasjonen til president Ashraf Ghani.

Men ennå hadde Ghani kontroll over hovedstaden Kabul, og de fleste trodde at han med støtte fra sine spesialstyrker ville klare å stå imot Taliban.

I alle fall til det var mulig å få til en eller annen forhandlingsløsning.

Hva slags Taliban har tatt makten?

«Folket vil komme med sin dom»

Det var også dette som var hovedbudskapet i den appellen han la ut på TV samme dag.

Men søndag formiddag kom meldingen om at president Ashraf Ghani hadde forlatt Kabul og Afghanistan, en melding som ble bekreftet og fordømt av lederen for konsolideringsrådet Abdullah Abdullah.

– Gud vil holde ham ansvarlig for dette, og det afghanske folk vil komme med sin dom over dette sa Abdullah i en video som han la ut på Facebook. Abdullah Abdullah tapte presidentvalget i landet nettopp overfor Ashraf Ghani i 2019.

Også sentralbanksjefen Ajmal Ahmady har beskrevet i en rekke twittermeldinger hvordan Ghanis flukt var det endelige dødsstøtet for regimet. Det som gjorde at Taliban nesten uten militær motstand kunne overta makten i Afghanistan.

Ashraf Ghani hang fortsatt denne uken på plakater i Kabul, mens talibansoldater patruljerte gatene i den afghanske hovedstaden. Foto: WAKIL KOHSAR / AFP

Hvor mye penger tok presidenten med seg?

Ifølge en representant fra den russiske ambassaden i Kabul forlot Ghani presidentpalasset med fire biler.

Samtidig ble det lastet inn det som ifølge øyenvitner skal ha vært esker eller kasser med penger i et helikopter.

Men det ble ikke plass til alle pengene. Noe ble liggende igjen på bakken, sa pressetalsmann Nikita Isjsjenko til flere nyhetsbyråer, blant annet russiske RIA og Al Jazeera.

Isjsjenko skal igjen ha fått opplysninger fra personer som var til stede, og de har vært vanskelig å få bekreftet fra andre kilder.

Russland har valgt ikke å evakuere ambassaden i Kabul, og den russiske ambassadøren Dmitrij Zjirnov møtte tirsdag representanter for Taliban.

Sannhetens øyeblikk. Talibansoldater i presidentpalasset i Kabul 15. august. Foto: Zabi Karimi / AP

Flukten nordover

Det som er relativt sikkert er at flyet med nå avgåtte president Ashraf Ghani satte kursen nordover mot nabolandet Tadsjikistan.

Der prøvde det ifølge det russiske nyhetsbyrået Interfax å landet i hovedstaden Dusjanbe, men ble i stedet dirigert vestover.

Dette skjedde samtidig som store deler av det afghanske flyvåpenet gjorde det samme, fløy nordover til de andre sentralasiatiske landene for å slippe unna Taliban.

Det er uklart hvor mange fly og helikoptre fra det afghanske forsvaret som har landet i Tadsjikistan og Usbekistan. Minst et fly ble skutt ned og krasjlandet nord for den usbekiske grensebyen Termez på søndag.

Grensen mellom Afghanistan og Usbekistan nær byen Termez. Mange afghanske flyktninger har de siste dagene prøvd å komme seg inn i Usbekistan. Foto: TEMUR ISMAILOV / AFP

Til Oman?

Flyet med Ashraf Ghani og noen av hans nærmeste slektninger og medarbeidere fikk så ifølge Interfax, som igjen siterer kilder i Radio Svobodas tadsjikiske redaksjon, fly gjennom luftrommet til Usbekistan og Turkmenistan.

Så gikk ferden videre over Iran og så til golfstaten Oman, som er kjent som en frihavn for mange.

Der skal ifølge ubekreftede meldinger den nå, etter alt å dømme, tidligere afghanske presidenten befinne seg nå.

Ashraf Ghanis flukt står igjen som kroneksempelet på det nå tidligere vestligstøttede regimet i Afghanistan.

Et regime som til tross for omfattende militær og ikke minst økonomisk støtte, ikke var i stand til å løse landets problemer, og i siste hånd heller ikke hadde ryggrad til å stå sammen med sitt folk i en kritisk situasjon.

Ashraf Ghanis forgjenger i presidentstolen, Hamid Karzai, har valgt å bli igjen i Afghanistan.

Han møtte onsdag representanter for Taliban, trolig for å drøfte mulighetene for å få til en eller annen form for samlingsregjering i det sterkt splittede landet.