Asef Abu Almahadi hadde komplett fotballdrakt og keeperhansker. Framtidsplanen var klar. Han ville bli profesjonell fotballspiller.

– Jeg spilte fotball ute på gaten. Ballen havnet innenfor et inngjerdet område. Jeg gikk bort til ham som eide området for å hente ballen. Akkurat da kom raketten og jeg mistet foten.

Asef er en av mange som nå må få skiftet bandasjer og pleiet amputasjonssår i Gaza.

Ifølge FNs tall tidlig i desember, hadde rundt 1000 barn måttet amputere armer, bein og hender siden krigen startet i oktober.

Fredag meldte helsevesenet i Gaza at rundt 19.000 mennesker har blitt drept i Gaza siden krigen startet 7. oktober. Tallet inkluderer 8.000 barn og 6.200 kvinner, ifølge helsevesenet, mens 51.000 mennesker er såret.

Sju år gamle Ala Sobuh er et av rundt 1000 barn i Gaza som har måtte amputere som en følge av israelske angrep på Gaza. Foto: Ahmed Abu Almahadi/NRK





Mangler protester

På al-Aqsa sykehuset nord på Gazastripen møter NRKs team flere barn som mangler deler av kroppen.

Legene her forteller om krise i helsevesenet. De mangler alt. Også proteser til alle dem som må amputere.

–Siden krigen startet har ikke sykehusene på Gaza kunne montere proteser på de skadde sier doktor Khalil al Darkan til NRK.

Vi mangler proteser sier doktor Khalil al Darkan på Al Aqsa-sykehuset Foto: Ahmed Abu Kmeil/NRK





– Helsevesenet har kollapset

FNs humanitære kontor for nødhjelp (OCHA) sa onsdag at Gaza står overfor en «offentlig helsekatastrofe».

– Vi vet alle at helsevesenet har kollapset, sa Lynn Hastings, FNs humanitære koordinator for det palestinske området.

Hun beskrev situasjonen som en oppskrift på epidemier og en folkehelsekatastrofe.

WHO-legen Richard Peeperkorn omtalte tirsdag Al-Ahli-sykehuset i det nordlige Gaza som «en katastrofesone». Han beskrev scener med korridorer overfylt av pasienter og mangel på drivstoff, oksygen, mat og vann.

– På bare 66 dager med kamper har stripen blitt forvandlet fra et rimelig fungerende helsesystem til en situasjon der mer enn to tredjedeler av de 36 sykehusene og over 70 prosent av primærhelsen omsorgsfasiliteter er ute av drift, uttalte legen.

Asef sammen med sin mor Um Mohammed Almahadi på Al Aqsa-sykehuset i Gaza. Foto: Ahmed Abu Almahadi/NRK

En framtid uten en fot

– Asef var en ambisiøs gutt forteller hans mor Um Mohammed Almahadi. Han ville bli idrettsutøver og ta utdanning.

Nå sitter hun ved sykehussengen på al Aqsa-sykehuset og våker over sin hardt skadede gutt.

– Som enhver palestinsk mor, klarer jeg ikke å fatte at min sønn har mistet foten. Jeg tenker, hvordan han skal fortsette sitt liv sier Um Mohammed Almahadi til NRK.

Skifting av bandasje på den amputerte foten til Asef er en smertefull opplevelse. Foto: Ahmed Abu Almahadi/NRK

Selv om Asef tilsynelatende tar situasjonen med ro og er i godt humør, så er han bekymret for hvordan livet hans framover kommer til å bli

– Jeg er redd for å bli mobbet av venner på skolen og venner på gata. Om jeg går, og de sier: Her kommer gutten uten fot. Jeg vet ikke om jeg kan få leve ut mine drømmer lenger sier Asef Abu Almahadi.

Et av tusenvis av ofre for den blodige konflikten i Gaza de siste månedene.