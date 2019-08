Asap Rockys forvarer presset den fornærmede hardt

Den amerikanske rapperen som egentlig heter Rakim Mayers og to av hans livvakter er tiltalt for et voldelig angrep på en 19 år gammel mann etter en konsert 30. juni, og interessen for rettssaken er enorm i Sverige. Den begynte tirsdag og fortsetter torsdag og fredag.

Forsvarer Slobodan Jovicic forsøkte å så tvil om den fornærmedes forklaring. Foto: Fredrik Persson/tt / NTB scanpix

19-åringen krever totalt 139.700 svenske kroner i erstatning for krenkelser, skader, tapt inntekt og det vi på norsk kaller tort og svie.

Tirsdag forklarte han fra vitneboksen at rapperens livvakt skal ha løftet ham opp etter halsen og dyttet ham vekk. Senere skal Asap Rocky og de to medtiltalte ha banket ham opp. 19-åringen hevdet også at han skal ha blitt slått med en glassflaske da han lå på bakken, noe forsvaret bestrider.

Les mer fra første rettsdag: Aktor mener Asap Rocky har redigert video

Forsøkte å så tvil rundt forklaring

Asap Rockys forsvarer, Slobodan Jovicic, uttalte tirsdag at han skulle gjøre torsdagen til en «interessant» dag for den fornærmede.

Og forsvareren presset 19-åringen hardt fra start, med myndig stemme og kroppsspråk. Jovicic mener forklaringen hans om foranledningen har store hull.

Forsvareren ønsket å så tvil rundt fornærmedes forklaring og kalte oppførselen hans «uvanlig» den aktuelle dagen.

– Jeg oppførte meg ikke uvanlig. Det var kanskje de som oppførte seg uvanlig da de slo meg, sa 19-åringen.

Asap Rocky og de to medtiltalte mener de handlet i selvforsvar fordi de følte seg truet av 19-åringen og hans venn. Foto: Andrew Burton / Reuters

Fornærmede forklarte tirsdag at han var på vei til en bekjent for å hente passet sitt. På vei dit hadde han tilfeldigvis møtt en kompis, som nå er vitne i saken. De to skal ha kommet vekk fra hverandre på et tidspunkt, og fornærmede mente at han tidligere hadde sett ham snakke med Asap Rocky og følget. Derfor ville han spørre dem om de visste hvor kompisen hans var.

Han sier han ikke hadde noen anelse om hvem Asap Rocky var da han gikk bort til dem.

– Hvis du mistet vennen din, hvorfor ringte du ham bare ikke på mobilen?

– Jag husker ikke om jeg har ringt han eller ikke. Dere kan sjekke filmen. Jeg har kanskje ringt han, svarer 19-åringen.

Jovicic ønsket også å ha svar på hvorfor han og kompisen befant seg utenfor hamburgerrestauranten Max i Stockholm sentrum i en halvtime før Rakim Mayer og hans følge dukker opp, hvis han skulle hente passet sitt.

– Det er sant at jag skulle hente passet mitt, men det har ingenting å gjøre med at jeg befant mig der i en halvtime, svarte fornærmede.

Det var stor interesse og stort presseoppbud også under den andre rettsdagen. Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK

– Ønsket å ringe politiet

Etter å ha blitt løftet opp etter halsen skal han ha fulgt etter følget for å få tak i sine hodetelefoner, som en i følget skal ha kastet opp på en markise. Han skal også ha ønsket å ringe politiet mens han fulgte etter rapperen og følget.

Jovicic spurte flere ganger hvorfor 19-åringen valgte å følge etter dem, og påpekte også at han tidligere hadde forklart at hodetelefonene ble ødelagt av livvakten, mens han i retten har forklart at han selv kastet hodetelefonene mot livvakten.

– Jeg synes ikke det er veldig troverdig at du følger etter dette selskapet for at du ønsket å ringe politiet, slik du sier, sa forsvareren.

– Jeg fulgte etter for å ringe politiet. Jeg sa det til de jentene som var der, at de skulle ringe politiet, svarte fornærmede.

Familie og venner av de tiltalte var også torsdag til stede i rettssalen. Her går Asap Rockys mor Renee Black inn. Foto: TT NEWS AGENCY / Reuters

Aktor viste fem videoer

Senere tirsdag er det den kjente rapperens tur til å forklare seg om saken.

Aktor Daniel Sunesson brukte den første rettsdagen tirsdag god tid på å vise fem forskjellige videoklipp fra hendelsen, som han mener viser at Mayers og de to andre «med overlegg, sammen og i samarbeid» angrep offeret.

Videoene viser tilsynelatende at rapperen kaster en ung mann på bakken og slår ham flere ganger mens han ligger nede. En annen video, som er lagt ut av Mayers selv på Instagram, viser at rapperen og følget tilsynelatende forsøker å få den fornærmede til å ikke følge etter dem, men han hører ikke etter. Der virker det også som om Asap Rocky og følget forsøker å roe ned situasjonen, og sier blant annet at de ikke ønsker å slåss.

Aktoratet mener imidlertid at sekvenser som viser at Mayers livvakt tar tak og dytter offeret før voldsepisoden, er klippet bort i rapperens versjon.