Stephen Hawking har blitt kalt en vitenskapelig rockestjerne. han var sannsynligvis det eneste navnet folk kunne komme med, dersom de ble spurt om å navngi en nålevende forsker.

Nå har Hawking gått inn i rekken av døde forskerne som folk kan navnet på, slik som Einstein og Newton.

Forskningen til Hawking når ikke opp i sammenligningen med arbeidet til de to, men det betyr ikke at det han fikk til akademisk er uten betydning.

LAMMET SAKTE: Dette bildet av Stephen Hawking er fra 1999. Da hadde han fortsatt kontroll over mange muskler i ansiktet. Mot slutten kunne han bare bruke et øyenbryn og en muskel i kinnet til å kommunisere. Foto: Markus Schreiber / AP

Svarte hull

– Det som vil bli stående, er først og fremst strålingen fra svarte hull. Det som heter «Hawking Radiation», forteller professor Øyvind Grøn ved OsloMet – tidligere Høyskolen i Oslo og Akershus.

Forskningen viser at det faktisk er noe som slipper ut av et sort hull. Før Hawking publiserte på midten av 1970-tallet, så var det opplest og vedtatt at ingenting kunne unnslippe et sort hull. Det var derfor de het sorte hull.

– Forskningen har hatt vesentlig betydning i tiden som har gått, forteller Grøn.

I TRONDHEIM: En av de siste opptredenene til Hawking. Han var med på videolink under Starmusfestivalen i 2017. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Status i populærkulturen

En rekke forskere har stått bak betydelige fremskritt de siste femti årene, uten at navnene er noe som folk greier å huske.

– Det som har fasinert folk, er hvordan Hawking har taklet de personlige utfordringene og fortsatt sin forskning og vitenskapsformidling, sier professor Gaute T. Einevoll ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

– Han har arbeidet med det samme som meg, teoretisk fysikk. Det handler om matematikk. Jeg har penn, papir og andre hjelpemidler. Han har gjort det i hodet. Det imponerer, sier Einevoll.

FRIHETSMEDALJEN: President Barack Obama gir Medal of Freedom til Stephen Hawking. 12. august 2009. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Tidens historie

Hawking har utgitt en rekke populærvitenskapelige bøker. Den mest kjente er «A brif history of time». I boken forsøker Hawking å komme med forståelige forklaringer på til dels uforklarlige sammenhenger i naturen.

Den har blitt beskrevet som en av de mest ikke-leste bøkene gjennom historien. Millioner har kjøpt den, men få har lest den til slutten. Dette blir støttet av relativt useriøs forskning.

Hollywood har lagd film om livet hans, og han er stjernegjesten ved populærvitenskapelige samlinger.

Som figur, og som person, har han hatt en rekke roller i populære TV-programmer. Gjentatte ganger i «The Big Bang Theory».

STRÅLINGEN DET VIKTIGSTE: Fysiker Gaute Einevoll mener også at det er strålingen fra sorte hull som vil bli stående som det viktigste bidraget til Stephen Hawking. Foto: Håkon Sparre / UMB

Brukte statusen

Hawking har i de siste årene fått stor oppmerksomhet for det han sier. Ikke det han sier om forskningsfeltet han var involvert i, men om andre forhold.

Han har advart om forurensing, kunstig intelligens og annet. Han har kommet med filosofiske utspill.

– Han brukte kjendisstatusen til å komme med legitime bekymringer. Jeg synes han representerte vitenskapen og den vitenskapelige tenkningen på en god måte, sier professor Einvoll.