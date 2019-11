Arrestordre på Morales – valgkommisjonen arrestert

Natt til mandag skriver president Evo Morales på Twitter at politiet er blitt instruert i å arrestere ham. Han skriver også at en voldelig mob har angrepet hans private hjem i Cochabamba, og kaller det som hender et kupp.

Arrestordren blir bekreftet av opposisjonslederen Luis Fernanda Camacho på Twitter. Han skriver at politi og militære leter etter Morales. Han skriver også at presidentens fly er beslaglagt.

Ifølge politigeneral Yuri Calderón stemmer ikke påstandene fra Morales og Camacho. Han kaller det «falske nyheter», og sier det ikke er blitt utstedt noen arrestordre på den avgåtte presidenten, skriver nyhetsbyrået Ap.

Valgkommisjonen arrestert

Presidenten og visepresidenten i valgkommisjonen ble sent søndag kveld pågrepet i hovedstaden La Paz.

ARRESTERT: Maria Eugenia Choque, leder i valgkommisjonen (t.h.) og visepresident Antonio Costas (t.v.) ble arrestert i La Paz søndag kveld. Foto: Statsadvokaten i La Paz / AFP/NTB Scanpix

De er siktet for fusk i forbindelse med presidentvalget 20. oktober, opplyste boliviansk politi på en pressekonferanse søndag.

Det skjedde ikke lenge etter at president Evo Morales annonserte sin avgang, og sa seg villig til nyvalg i januar.

Presset mot Morales har økt på de siste ukene. Søndag toppet det seg da hærsjefen trakk sin støtte og ba ham gå av.

Hærsjefen i Bolivia, Williams Kaliman (i midten foran) på en pressekonferanse søndag da han ba Morales «trekke seg for å sørge for ro og stabilitet, og for hele landets beste». Foto: HO / AFP

– Kan utnytte maktvakuumet

Det er fortsatt usikkert hvem som overtar etter Morales, eller hvordan vedkommende skal velges. Visepresidenten og lederen av Senatet gikk av samtidig med presidenten. Tidligere har lederen av underhuset også trukket seg.

Det er foreløpig ingen tegn til at det militære vil ta makten, skriver Associated Press. Men det er god grunn til å følge med på hva de gjør, sier Jennifer Cyr, som er førsteamanuensis i statsvitenskap og latinamerikanske studier ved universitetet i Arizona, til nyhetsbyrået.

– Maktvakuumet åpner et rom som hæren potensielt kan utnytte, sier hun.

Argentina: Statskupp i Bolivia

I nabolandet Argentina gikk president Alberto Fernández raskt ut på Twitter og fastslo at det hadde foregått et statskupp i Bolivia da hærsjefen i realiteten tvang president Evo Morales til å trekke seg.

Fernández skriver på Twitter at Morales avgang skyldes «aksjoner fra voldelige sivile og hærens passivitet». Og han legger til at demokratiet må forsvares og at bolivianerne fortjener frie og demokratiske valg.

TRAKK SEG: Evo Morales kunngjorde at han trekker seg på en pressekonferanse på den militære flyplassen i El Alto i Bolivia søndag. Foto: Juan Karita / AP

Venezuelas president Nicolás Maduro fordømmer også det han kaller et statskupp mot Bolivias president.

Etter at Morales søndag trakk seg, uttrykte Maduro på Twitter støtte til Morales og bolivianere som han mener er ofre for rasisme.

Nicaragua fordømmer statskupp

Nicaraguas president Daniel Ortega sier de fordømmer «en fascistisk praksis som ignorerer konstitusjonen, lovene og institusjonalismen som styrer det demokratiske livet til nasjoner».

Han sier de også fordømmer det han omtaler som et statskupp.

Cubas utenriksminister Bruno Rodriguez sier Maduro er en forkjemper og et symbol på de innfødtes rettigheter i Latin-Amerika, ifølge nyhetsbyrået AFP.

FNs generalsekretær António Guterres sier han er bekymret for utviklingen i Bolivia.

– Jeg oppfordrer alle involverte til å avstå fra voldsbruk, redusere spenningen og utvise tilbakeholdenhet, sier han i en uttalelse.

Tilbudt asyl i Mexico

Det meksikanske utenriksdepartementet var tidlig ute etter at Moralens hadde kunngjort sin avgang i en TV-sendt tale søndag kveld. Ifølge nyhetsbyrået AFP har Morales fått tilbud om asyl i Mexico.

