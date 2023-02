Arresteres etter jordskjelvet: – Betongen har blitt til sand

– Betongen har blitt til sand, sier enn mann til avisa New York Times.

Han står og ser utover tonnevis med kollapset og fullstendig ødelagt bygningsmasse.

– Det ble bygd altfor fort, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Etter at Tyrkia og Syria ble rammet av et kraftig jordskjelv med styrke 7,8, kollapset minst 6000 bygninger.

Til nå er 28.000 personer bekreftet omkommet, etter det som er det kraftigste skjelvet i området siden 1939.

Vil etterforske «jordskjelvkriminalitet»

Lørdag sendte den tyrkiske visepresidenten Fuat Oktay ut en arrestordre på 113 personer.

Nå skal over hundre personer sitte i varetekt, skriver avisa. Mange av dem skal være eiendomsutviklere og byggledere.

Det tyrkiske justisdepartementet har oppfordret lokale myndigheter i ti provinser om å starte etterforskning av det de kaller for «jordskjelvkriminalitet».

Flere hundre hvite telt reist på en fotballbane i byen Gaziantep i Tyrkia. Foto: IRAKLI GEDENIDZE / Reuters

Justisminister i landet, Bekir Bozdag, sa tidligere denne uken at alle som har noen form for skyld skal holdes ansvarlige. Det skriver Financial Times.

Eksperter har nemlig antydet at omfanget av ødeleggelsene delvis kan forklares av dårlig håndheving av byggeforskrifter.

Skjelvene jevnet over 6000 bygninger med jorden. Det provoserer sterkt i et land hvor myndighetene har lovet bot og bedring på dårlig konstruerte bygg i mange, mange år.

Arrestert på flyplassen

Fredag ble en eiendomsutvikler arrestert på flyplassen i Istanbul. Han var da på vei til et fly som skulle til Montenegro.

Utvikleren stod bak et leilighetsbygg på 12 etasjer, med 250 leiligheter, som ble totalødelagt under jordskjelvet.

Det er usikkert hvor mange som døde da bygningen kollapset, men New York Times anslår at dusinvis mistet livet.

Mannen sa via sin advokat at han hadde fulgt forskrifter og regler under byggeprosessen.

Advokaten påstod også at grunnen til at mannen ble arrestert var for å tøyle den offentlige misnøyen som har oppstått i tiden etter skjelvet.

Erdogan lover bot og bedring

President Recep Erdogan har møtt massiv kritikk i tiden etter jordskjelvet. Konstruksjonen av nybygg har vært en hjørnestein i presidentens politikk de siste årene.

Politiske motstandere har i årevis kritisert byggene for å ikke være jordskjelvsikre.

Lørdag kom presidenten med en uttalelse hvor han lovet å bygge flere tusen trygge bygg det kommende året.

– Vi skal ikke etterlate noen, levende eller døde, under de kollapsede bygningsmassene. Når alle er gravd frem og ødeleggelsene er ryddet vekk, skal vi bygge nytt, uttalte Erdogan.

Rundt 14.000 redningsarbeidere jobber på spreng for å finne menneskene som fremdeles ligger begravet under treverk, betong og mur.