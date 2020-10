Den armenske statsministeren Nikol Pasjinjan ba i dag formelt Russlands president Vladimir Putin om å sette i gang hastesamtaler om militær hjelp i forbindelse med konflikten om Nagorno-Karabakh. Det melder nyhetsbyrået AFP.

BER OM MILITÆR HJELP: Den armenske statsministeren Nikol Pasjinjan vil ha hastesamtaler med Russland om militær bistand. Foto: ARMENIAN PRIME MINISTER PRESS SE / Reuters

Pasjinjan sier at krigshandlingene kommer stadig nærmere Armenias grenser, og at Aserbajdsjan får støtte fra sin allierte Tyrkia.

Avtale med Russland

Russland har en militærbase i Armenia, og samarbeider allerede med armenerne om å bevokte grensene.

OGSÅ UTENFOR NAGORNO-KARABAKH: Kamper nær den aserbajdsjanske byen Terter. Foto: UMIT BEKTAS / Reuters

De to landene har en avtale om å samarbeide mililtært, men russiske myndigheter har tidligere understreket at den ikke gjelder for Nagorno-Karabakh. Denne regionen ligger som en øy inne i Aserbajdsjan, og er anerkjent internasjonalt som aserbajdsjansk territorium.

Nagorno-Karabakh er hovedsakelig befolket av etniske armenere, og har siden en blodig krig ble avsluttet i 1994, blitt styrt av armenske separatister. Armenerne ser på Nagorno-Karabakh som en del av Armenia.

I en uttalelse fra Det russiske utenriksdepartementet heter det at «Russland vil gi Armenia all nødvendig hjelp hvis krigshandlinger foregår direkte på armensk territorium».

Armenia sender frivillige til Nagorno-Karabakh for å kjempe. Her får de militær opplæring. Foto: GLEB GARANICH / Reuters

Russiske myndigheter ber begge sider om å innstille kampene øyeblikkelig og sette i gang med reelle samtaler.

En talsmann for den aserbajdsjanske presidenten ønsker ikke å si noe til AFP om denne saken.

Harde kamper om viktig by

Byen Shusha ligger på en hovedvei som forbinder Nagorno-Karabakh med Armenia. De siste døgnene har det kommet medlinger om harde kamper om denne byen.

HARDE KAMPER: Det er intense krigshandlinger om byen Shusha som ligger strategisk viktig til i Nagorno-Karabakh, på hovedveien til Armenia. Foto: Hayk Baghdasaryan/Photolure / Reuters

De armenske separatistenes leder i Nagorno-Karabakh sier at de aserbajdsjanske styrkene har rykket fram, og at de nå står bare fem kilometer fra byen.

– Den som kontrollerer Shusha kontrollerer Nagorno-Karabakh, sier Arayik Harutyunyan.

Shusha ligger også nær Stepanakert som er den største byen i regionen.

IKKE MILITÆRT MÅL: Bomber og raketter slår ned i og ved Stepanakert, den største byen i Nagorno-Karabakh. Foto: AP

Sivilbefolkningen har blitt bedt om å reise fra byen på grunn av kampene.

Den aserbajdsjanske presidenten Ilham Alijev sa i går at hans styrker har tatt kontrollen over ni landsbyer i Nagorno-Karabakh. Presidenten krever at de armenske separatistene må trekkes ut av regionen.

Store tap

I går var utenriksministrene fra Armenia og Aserbajdsjan i Geneve for å diskutere en våpenhvile med Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE.

Det førte ikke til noe konkret. Russland har tidligere forhandlet fram to våpenhviler, og USA en. Men de ble alle brutt i løpet av svært kort tid.

IKKE MILITÆRT MÅL: Ødeleggelser i den aserbajdsjanske byen Ganja, den nest største i landet. Foto: TOFIK BABAYEV / AFP

Ifølge offisielle tall har mer enn 1000 mennesker mistet livet i krigshandlingene de siste ukene. Men Aserbajdsjan oppgir ikke militære tap, så antallet døde er trolig betydelig høyere. Russlands president Vladimir Putin sa nylig at det virkelige tapstallet i konflikten sannsynligvis ligger rundt 5000.

Begge sider anklager hverandre for å bombe byer der sivile blir drept og såret.

