Armenerne i Nagorno Karabakh legger ned våpnene og går med på forhandlinger

De armenske separatistene i Nagorno Karabakh har gått med på en våpenhvile og skal også ha gått med på legge ned våpnene og på sikt la seg avvæpne.

Myndighetene i Nagorno Karabakh skriver i en uttalelse onsdag at forhandlinger skal finne sted i byen Jevlakh torsdag 21. september og at målet er en integrering av regionen i Aserbajdsjan der armenernes rettigheter og sikkerhet sikres.

Det russiske forsvarsdepartementet skriver i en uttalelser at deres styrker i området skal hjelpe til med å overholde våpenhvilen.

– Operasjonen i Nagorno-Karabakh vil være over når de armenske separatistene legger ned sine våpen sa Aserbajdsjans president Heidar Alijevs administrasjon i en telefonsamtale med den amerikanske utenriksministeren Antony Blinken tirsdag.

Meldingene fra konfliktområdet sør i Kaukasus onsdag tydet på at den aserbajdsjanske offensiven i Nagorno-Karabakh fortsatte for fullt, fram til meldingen kom om at armenerne nå går med på forhandlinger.

Nå er i følge det aserbajdsjanske forsvarsministeriet en våpenhvile trådd i kraft, fra kl 11 norsk tid onsdag. .

_Barn sover i tilfluktsrom etter at Aserbajdsjan tirsdag startet det de kaller en «anti-terror-operasjon» i Nagorno-Karabakh-regionen_ Foto: Siranush Sargsyan / AP

Tidligere statsminister Ruben Vardanjan i Nagorno-Karabakh sier onsdag til nyhetsbyrået Reuters at opp til 100 mennesker er drept i kampene det siste døgnet.

Mer enn 7000 personer skal være evakuert fra området. Vardanjan sier at resultatet av det aserbajdsjanske angrepet kan føre til at alle de 120 000 innbyggerne i Nagorno-Karabakh kan bli tvunget til å flykte til selve Armenia.

Gro Holm forklarer: Aserbajdsjan fortsetter den militære operasjonen, på Nyhetsmorgen. 20. sep. 2023 Du trenger javascript for å se video. Gro Holm forklarer: Aserbajdsjan fortsetter den militære operasjonen, på Nyhetsmorgen. 20. sep. 2023

Huitfeldt: Det kan bli verre

Utenriksminister Anniken Huitfeldt er bekymret for situasjonen.

– Jeg hadde møte med Armenias utenriksminister i går. Han er veldig bekymret for folk i Nagorno-Karabakh, og deres tilgang til mat og medisiner, sier Huitfeldt til NRK.

Hun synes det er for tidlig å si noe om konflikten har potensialet til å bli en fullskala krig.

– Det har potensial til å kunne bli enda verre, men vi skal gjøre det vi kan for å deeskalere situasjonen.

SØKER DEKNING: Mennesker løper for å finne dekning for aserbajdsjanske angrep. Bildet er fra 19. september. Foto: Reuters

«Anti-terror-operasjon» fortsetter

Aserbajdsjan bruker ikke ordet krig om det som nå skjer i Nagorno-Karabakh, men kaller det en «Anti-terror-operasjon».

I en uttalelse på Telegram skriver det aserbajdsjanske forsvarsdepartementet at militære kjøretøy, artilleri og luftvernraketter fra de armenske styrkene har blitt nøytralisert. Dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

BEKYMRET: Utenriksminister Anniken Huitfeldt er bekymret for situasjonen. Foto: Anders Tvegård

– Det er ingen militær løsning på denne konflikten. Og så er det mulig at denne saken kommer opp i sikkerhetsrådet i løper av denne uka, sier Huitfeldt.

FNs generalsekretær António Guterres ber om at kamphandlingene «slutter umiddelbart». Videre krever han at Aserbajdsjan overholder våpenhvilen som ble inngått i 2020, ifølge AFP.

USAs utenriksminister, Antony Blinken ba i sin samtale med Aserbajdsjans president Ilham Alijev ham om å stanse de militære handlingene umiddelbart.

Blinken har også snakket med Armenias statsminister Nikol Pasjinjan.

Pasjinjan sier onsdag at Armenia ikke har hatt noe med den våpenhvilen som er innført og at landet ikke har styrker i Nagorno Karabakh.

Etablert humanitære korridorer

Tirsdag startet Aserbajdsjan omfattende angrep mot den i hovedsak armensk-befolkede enklaven Nagorno-Karabakh.

I og rundt hovedstaden i Nagorno-Karabakh, Stepanakert, kunne man tirsdag høre eksplosjoner.

MANGE DREPTE OG SÅREDE: Dette bilde skal vise en såret armener som blir fraktet til sykehus etter kampene de siste dagene. Foto: AFP

Aserbajdsjanske myndigheter sier de har etablert humanitære korridorer både på Lachin-vegen og på en annen vei for de som ønsker å dra fra Nagorno-Karabakh.

Nagorno-Karabakh er formelt en del av Aserbajdsjan, men har i praksis vært selvstyrt og tett knyttet til Armenia etter en blodig krig på begynnelsen av 1990-tallet.

Den gangen seiret de bedre organiserte armenske styrkene.

I 2020 gjenerobret Aserbajdsjan store områder.