Arkeologer fant ny massegrav for barn i Peru

Funnet ble gjort like ved den gigantiske massegraven som ble oppdaget i Huanchaco i april, der mer enn 140 barn og 200 lamaer lå begravd.

– Så langt har vi funnet levningene etter 56 barn som ble ofret av Chimu-sivilisasjonen, sier arkeolog Gabrielo Prieto, og understreker at utgravningene bare så vidt har begynt.

– På denne plassen kan vi fort komme til å doble antallet vi fant i Huanchaco, sier han.

UTGRAVNING: Arkeologene har funnet levninger etter 56 barn i alderen mellom seks og 14 år. Foto: Ho / AFP

Ofret

Prieto opplyser at flere av barna er funnet med kutt i brystbeinet og åpne ribbein, hvilket forsterker teoriene om at Huanchaco «var et sted der massive ofringer av barn fant sted under Chimu-kulturen».

Huanchaco, som i dag er et populært turistområde, ligger langs kysten nord i Peru. Analysene av levningene viser at ofringene fant sted for omtrent 550 år siden.

Utgravningene i området begynte i 2011, etter at levningene etter 42 barn og 76 lamaer ble oppdaget ved et 3.500 år gammelt tempel i nærheten.

Foto: Ho / AFP

Fant 140 barn

I april fant arkeologene levninger etter 140 barn og 200 lamaer.

Forskere mener at de mer enn 140 barna ble drept i det som trolig var ett enkeltrituale i Peru for mer enn 500 år siden.

Ifølge en rapport i forbindelse med funnene står det at barnas ansikt var smurt inn med et rødt pigment. Dette skal ha skjedd i en seremoni før barnas bryst ble skåret opp – mest sannsynlig for å fjerne hjertene deres, skriver CNN.

Lamalevningene skal også ha vist tegn på å ha fått samme type behandling.