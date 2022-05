16 år gamle Arina Bilaj ser ut på en sal full av mennesker. Ved siden av henne på scenen sitter Europas mektigste kvinne, EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

– Jeg flyktet fra landet mitt og byen min på grunn av krig. Startet av Putin, men finansiert av noen av de som sitter ved dette bordet med meg nå, og de som hører og ser på, sier Arina.

Arina i paneldebatt med Ursula von der Leyen på støttearrangement for Ukraina i regi av Global Citizen. Foto: Global Citizen / Global Citizen Foto: Global Citizen / Global Citizen

Inntil nylig var hun en vanlig tenåring i Kyiv. Hun gikk på skolen, satt på favorittkafeene med venner, og vandret gjennom byen. Ansiktet hennes lyser opp mens hun forteller.

– Jeg bare elsker denne byen så høyt. Jeg ble født her, jeg har bodd her hele livet, sier hun til NRK.

Her ble hun engasjert i å stoppe klimakrisen. Hun så skader som allerede var skjedd, og fryktet for fremtiden. Så angrep Russland, og livet ble snudd opp ned på et øyeblikk.

I to døgn var hun fanget i en hovedstad under angrep.

– Det var en grusom opplevelse. Ikke at vi så eller hørte masse, men følelsen av frykt. At man ikke har noen sted å flykte.

De kom seg ut, først av byen, så av landet. Gjennom lange køer og kontrollpunkter. Gjennom Moldova, Romania og Ungarn. Til trygghet i Polen og Warszawa.

Arina og andre klimaaktivister har tatt med sitt budskap til EU-kommisjonen. Foto: Arina Bilai / Privat Foto: Arina Bilai / Privat

Men der hvilte hun ikke. For Arina ble det tydelig at de to krisene som definerer hennes unge liv, henger sammen. Forbundet av kull, olje og gass.

– De siste tre årene har jeg hatt angst på grunn av klima og natur. Jeg blir kjemperedd når jeg tenker på klimakrisen. Jeg tenker på hvordan det påvirker mennesker, hvordan mennesker i dag dør. Det er det samme med krigen, bare at jeg blir direkte påvirket.

Europa er nemlig avhengig av russisk gass. Størrelsen på sirklene viser hvor mye russisk gass de forskjellige landene importerer.

Siden starten av krigen har EU brukt mer enn 38 milliarder euro på russisk fossil energi, melder Reuters. Penger som går inn i den russiske statskassa og i lomma på oligarkene.

Denne uken varslet EU-kommisjonen at de vil fase ut russisk olje i løpet av året. Arina bruker all sin tid på å holde taler, organisere demonstrasjoner og snakke med mektige mennesker, for å få dem til å gå enda lenger. Hun vil stoppe all import av russisk kull, olje og gass.

– Så lenge denne pengestrømmen kan fortsette, er dette et stille samtykke til alt Putin vil. Spesielt disse russiske planene om utenlandsk aggresjon, sier hun.

Demonstrasjon i Warsawa til støtte for Ukraina. Foto: Arina Bilai / Privat Foto: Arina Bilai / Privat

Det er slik hun ble sittende i en paneldebatt med EU-kommisjonens president. Etter dette ble hun kontaktet av andre ukrainere. De kalte henne modig.

– Jeg syns ikke jeg er modig. Jeg gjør bare jobben min. Jeg har så mye sinne inni meg. Spesielt om de som er ignorante om å fortsatt kjøpe russisk fossil energi. Jeg bare kan ikke fordra det. Jeg kan ikke bare stilltiende godta det.

Hun er ikke den eneste.

Fikk hjelp fra klimanettverket

I Berlin sitter Iljess El Kortbi (25) fra Kharkiv. I barndommen bodde han i Marokko, farens hjemland. Der så han avlinger bli ødelagt av at det ble varmere.

Iljess under en nylig demonstrasjon i Tyskland. Foto: Victoria Seck/FFF / FFF Foto: Victoria Seck/FFF / FFF

Det motiverte ham til å bli med i den verdensomspennende ungdomsbevegelsen Fridays for Future (FFF), som har vokst ut av Greta Thunbergs soloprotest. Sammen med andre startet han FFF i Ukraina.

Det var ikke lett, sier han. Men ting gikk i riktig retning.

– I 2021 ble det organisert små skolestreiker i 15 byer. Det er stort for Ukraina, forteller Iljess til NRK. Fremtiden så lys ut.

Natt til 24. februar satt han på et tog på vei til en konferanse i Kyiv. Nyheten spredte seg gjennom kupeen. Ukraina var invadert. Blant de drepte i krigen så langt, er to unge klimaaktivister fra Kharkiv, forteller han.

– Sammen organiserte vi streiker for en trygg fremtid, for et rettferdig liv, for rimelige priser på mat og vann. De menneskene er ikke lenger i live, sier han.

Iljess fikk vite om invasjonen av Ukraina mens han satt på nattoget. Foto: Ilyess El Kortbi / Privat Foto: Ilyess El Kortbi / Privat

Iljess ble i Kyiv i tre dager og hjalp andre aktivister med å evakuere, sier han. Fra før invasjonen hadde han hele tiden kontakt med FFF-nettverket verden over. Aktivister fra andre krigsherjede land ba ham komme seg ut.

– Fordi krig er så tilfeldig, sa de. Du kan dø av hva som helst, når som helst. Noen sa til meg, Iljess, vil du dø på do eller mens du sover?

Han kom seg til slutt til Berlin, et passende sted å spre et budskap som Iljess mener kan hjelpe landet hans. Tyskland er nemlig storforbruker av russisk gass.

– Jeg forstår at EU ble bygget på handel med kull og stål mellom tidligere fiender fra andre verdenskrig. Men å handle med fossil energi bringer ikke lenger fred til Europa, sier han.

I Tyskland har han fått trygghet, men det har ikke stoppet ham fra å kritisere landet. Det er ikke alltid populært. Han forteller at han har hatt møter med sikkerhetsteamet til det lokale FFF. Men hans beskjed er klar:

– Nå ser vi at krigsforbrytelser igjen skjer i Europa, i Ukraina. Og Tyskland er involvert igjen. Ikke at de utfører dem, men at de finansierer dem, sier han.

Iljess demonstrerer mot krigen og russisk fossil energi sammen med en russisk klimaaktivist i Berlin. Foto: Ilyess El Kortbi / Privat Foto: Ilyess El Kortbi / Privat

Krever at politikerne setter opp farten

Fossil energi har blitt en front i denne krigen. EU har gjort det klart at de vil løsrive seg helt fra russisk kull, olje og gass. Hvordan og når, er de store spørsmålene som gjenstår.

For det er ikke lett å bare si stopp, ifølge flere eksperter. Gjennom en villet politikk har Europa gjort seg avhengig av russisk gass.

Så langt har EU vedtatt et forbud mot russisk kull, som trer i kraft fra august. Og dagens nye sanksjonspakke går altså inn for å fase ut all russisk olje i løpet av året. Forslaget må godkjennes av alle 27 EU-land. Ungarn, Slovakia, Tsjekkia og Bulgaria har uttrykt sin skepsis.

Gass er den hardeste nøtta å knekke. Det ble desto mer tydelig da Russland selv stengte gasskranene til Polen og Bulgaria, fordi de krever betaling i sin egen valuta, rubler. EU kaller dette «utpressing».

Klar beskjed på en demonstrasjon i Tyskland. Foto: Victoria Seck/Fridays For Future / Privat Foto: Victoria Seck/Fridays For Future / Privat

Avrusning tar tid og vi jobber med saken, argumenterer EU-ledere. Eksperter sier at det ikke finnes nok grønn energi til å dekke Europas behov på kort sikt. Men EU-topper og medlemsland har sagt at de vil sette fart på omstillingen til fornybar energi, og at det kan bære frukter på lengre sikt, både for klimaet og for å løsrive seg fra Russland.

Det er ikke godt nok for mange unge klimaaktivister. De sier at hver euro, eller rubel, som sendes til Russland, er penger som kan brukes til å angripe ukrainske barn, kvinner og menn. De viser til FNs klimapanel, som sier at det er nå eller aldri for å stoppe de verste klimaødeleggelsene.

– Arbeidet redder meg

I det som er en vanskelig tid, trekker både Arina og Iljess frem nettverket av klimaforkjempere som et lyspunkt og en styrke i hverdagen.

Iljess på pressekonferanse sammen med FFF i Tyskland. Foto: Lorenz Patzner / FFF Foto: Lorenz Patzner / FFF

Iljess' største motivasjon er vennene og aktivistkollegenene som er igjen i Ukraina. De får ham til å aldri se seg tilbake, men alltid kjempe videre, forteller han. Han har også snakket med Greta Thunberg.

– Hun var så omsorgsfull og så snill. Hun spurte hvordan hun kunne støtte oss. Jeg sa det beste du kan gjøre, er å stå med Ukraina. Neste skolestreik hadde hun med seg en Ukraina-plakat, sier han.

Vennene Arina har fått blant klimaforkjempere i Polen, har blitt enormt viktige for henne. Og hun blir oppløftet av at arbeidet hun gjør begynner å sette spor. I juni håper hun igjen å kunne besøke sitt elskede Kyiv.

– På en måte redder dette arbeidet meg mentalt. Jeg gjør mitt beste, selv om jeg bor i Polen nå, til for å stoppe krigen i landet mitt.