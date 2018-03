Argentinsk avis om dronning Sonja: «Et sterkt signal for likestilling»

Når våre majesteter og deres reisefølge har tilbakelagt de 1224 milene fra Oslo til Buenos Aires, så er det en milepæl i forholdet mellom Norge og Argentina.

Foreløpig har det økonomiske samkvemmet mellom våre to land vært ytterst beskjedent.

I øyeblikket ligger norske investeringer i Argentina på sparsomme 10 milliarder kroner. Til sammenligning er hele 250 norske milliarder satset i nabolandet Brasil.

Økende interesse

Men den siste tiden har det vært økende interesse for det argentinske markedet og Norge ser nå store muligheter, ifølge næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

– Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen foran hotellet der kongeparet og den norske delegasjonen bor under oppholdet i Buenos Aires. Foto: Arnt Stefansen / NRK

– Det er ingen tvil om at president Macris økonomiske politikk og hans ønske om større investeringer fra utlandet gjør det mer attraktivt for norsk næringsliv å se til Argentina, sier ministeren til NRK.

Og Norge er i godt selskap. Investorer fra hele verden lar seg nå lokke av det enorme argentinske markedet, med 44 millioner innbyggere og enorme naturressurser.

Vendepunkt

Det store vendepunktet kom for drøyt to år siden, da sentrum-høyre-politikeren Maurico Macri kom til makten og satte en ny kurs for landet.

Han opphevet valutakontrollen, åpnet Argentina for utenlandske investeringer og gjorde det lettere for landets næringsliv å eksportere sine varer.

Mauricio Macri ble innsatt som president i desember 2015 og iverksatte store endringer i landets økonomiske politikk.

Macri overtok etter venstreperonisten Cristina Kirchner, som førte en proteksjonistisk politikk og er anklaget for omfattende korrupsjon og kameraderi.

Et splittet land

Men selv om det sies mye pent om Mauricio Macris reformpolitikk, så er misnøyen stor blant dem som rammes av de offentlige nedskjæringene – i første rekke den fattige delen av befolkningen.

Og næringsministeren ser det som helt avgjørende at hele befolkningen trekkes med i den økonomiske oppgangen som nå begynner å avtegne seg:

– I hele Latin-Amerika, inkludert Argentina, ser vi forskjeller som er skrikende sammenlignet med det vi er villige til å akseptere, sier Torbjørn Røe Isaksen.

– Omfattende streiker og demonstrasjoner har preget Mauricio Macris regjeringstid, men fortsatt mener flertallet av argentinerne at han er på riktig vei. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Norwegian i fokus

Rundt 60 norske bedriftsledere tar del i den norske storsatsingen i Argentina, og alle de store er på plass: Statoil, Hydro, Yara og Kongsberg-gruppen, for å nevne noen.

Særlig oppmerksomhet får Norwegian, som nylig åpnet sin første rute mellom Europa og Argentina.

Selskapet har fått konsesjon på mer enn 150 ruter i det krevende søramerikanske markedet, og kongeparet gir begivenheten oppmerksomhet med en egen markering under besøket.

Dronning Sonja viser vei

Argentinske medier har vist stor interesse for det norske statsbesøket, og storavisen Clarins er opptatt at det er dronning Sonja som åpner det store næringslivsseminaret her i Buenos Aires i morgen.

– Dronning Sonja åpner det store næringslivsseminaret i Buenos Aires, og blir hyllet i argentinske medier. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Avisen omtaler dette som «et sterkt signal for likestilling», og forteller sine lesere at kvinnene har ledende posisjoner i Norge.

«Både statsministeren og flere av de sentrale ministrene er kvinner», skriver avisen.

Tittelen på seminaret som dronningen skal åpne er «Et nytt partnerskap for å skape verdier».

«Rik som en argentiner»

Argentina har vært et av verdens rikeste land, med høyere levestandard enn både briter og tyskere. «Rik som en argentiner», var et kjent uttrykk på 1920-tallet.

Og argentinerne var lenge en økonomisk stormakt i Latin-Amerika, med en befolkning som var kjent for å ha nokså høye tanker om seg selv.

«Den arrogante argentiner» var faktisk også et begrep, og det ble fortalt vitser som denne: «Hva er verdens beste handel? Man kjøper en argentiner for det han er verdt, og selger ham for det han tror han er verdt».

Harde tilbakeslag

– Argentinerne har opplevd mange kriser og tilbakeslag de siste tiårene. Nå håper mange at landet er på vei mot bedre tider. Foto: Arnt Stefansen / NRK

Men i dag er det lite igjen av rikdommen – og det noe forstørrede selvbildet. En rekke økonomiske kriser, den verste i 2001/2002, har nærmest rasert den kjøpesterke argentinske middelklassen.

Argentinas nasjonalprodukt per innbygger ligger nå midt på treet i Latin-Amerika. Landet har de siste årene vært preget av en ny økonomisk krise, som startet under den forrige presidenten Cristina Kirchner.

Nå håper mange at en ny æra skal åpne seg for hardt rammede argentinere.