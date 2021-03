Det er ordføreren i byen Roque Peres sørøst for den argentinske hovedstaden Buenos Aires som valgte å ta med seg et stort portrett av den russiske presidenten da han skulle få sin første dose av Sputnik V – vaksinen.

Ordfører Juan Carlos Gasparin, sier ifølge den argentinske avisen La Nacion, at « alle snakker om at han (Putin) vil forgifte oss. Jeg vil si at han redder oss».

Det er administrasjonen i Roque Peres som har lagt ut bilde av ordfører Gasparin på sine Facebook-sider.

«Gratulerer kamerat. Dette er ekte peronisme» er en av kommentarene på byens Facebook-side. Kommentaren viser til Juan Peron. Dette er generalen, som etter 2. verdenskrig, prøvde å innføre sin egen form for argentinsk sosialisme - med sterkt preg av autoritære trekk.

Et fly med russiske Sputnik V – vaksiner har landet i Maiquetia, Venezuela. Foto: Matias Delacroix / AP

Argentina satser på Sputnik

Argentina er et av landene i verden som har fått flest doser av den russiske Sputnik V – vaksinen, utviklet av Gamaleja-instituttet. Etter at landet tidligere i uken fikk mer enn 700000 nye doser, har landet fått nesten 2,5 millioner Sputnik-vaksiner.

Ordføreren i Rosque Peres er blant de mer enn 1,1 millioner argentinere som er vaksinert mot covid-19. Argentina har registrert 2,1 millioner personer som er smittet av koronaviruset. Vel 52000 personer er døde av viruset, i en befolkning på rundt 45 millioner.

Russisk vaksinesuksess

Den russiske Sputnik V – vaksinen er ifølge det anerkjente medisinske tidsskriftet Lancet minst like effektiv som flere av de vaksinene som er utviklet i vestlige land.

I går sa EU at de vil starte en godkjennelsesprosess for vaksinen, noe som kan gjøre at den også blir godkjent for bruk også i Norge.

Tre EU-land, Ungarn, Slovakia og Tsjekkia har allerede sagt at de ønsker vaksiner fra Russland, før den formelt er godkjent av EU.

En mann i byen Banja Luka i Bosnia får en dose med den russiske Sputnik V – vaksinen. Foto: STR / AFP

– Russland viser med dette at de er mindre rammet av koronaviruset enn USA og at de er mer effektive i å få ut sine vaksiner. Det sier professor Bertrand Badie ved Sciences-Po university in Paris.