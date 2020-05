Argentina – lyspunkt i korona-tragedien

– Dette fungerer perfekt. Tiltakene er gode. Vi må beskytte oss og være bevisste dersom vi skal unngå en katastrofe.

Det sier renholdsarbeideren Maria Paparella i Buenos Aires til den spanske TV-stasjonen TVE.

I nærmere to måneder har argentinerne levd med noen av verdens strengeste tiltak mot koronasmitte.

Da Verdens helseorganisasjon i mars erklærte korona som en pandemi, reagerte landets myndigheter resolutt.

Straffet blir den ...

Argentinas president Alberto Fernandez har innført svært strenge regler for å unngå spredning av koronaviruset.

– Når vi rammes av en katastrofe som denne, er det kun staten som kan beskytte landets befolkning, sa president Alberto Fernandez i en TV-tale.

Han kunngjorde nedstengning av det økonomiske og sosiale liv over hele Argentina, ga ordre om isolasjon og sosial avstand. Samtidig stengte han landets grenser med øyeblikkelig virkning.

Presidenten kom med følgende klare advarsel til landets innbyggere:

– De som ikke respekterer isolasjonen, kommer til å bli straffet.

Og argentinerne har stort sett lyttet til sin regjering. I øyeblikket har landet lavest smittetall per innbygger i Latin-Amerika

Økt bekymring

Ifølge nettstedet Worldometer er det nå drøyt 370 døde og rundt 8000 registrert smittede i Argentina – et land med 45 millioner innbyggere. Det vil si åtte døde pr. million, mens det tilsvarende tallet i nabolandet Brasil er 65, og i Norge 43.

Men ikke alle steder har de argentinske koronatiltakene har fungert like bra.

I det store fattigkvartalet Villa 31 i Buenos Aires stiger smittetallene nå stadig raskere. Foto: RONALDO SCHEMIDT

I fattigkvartalene i Buenos Aires, såkalte barrios, har smittetallene økt raskt de siste dagene. Frykten er nå stor for at situasjonen skal komme ut av kontroll.

Og koronapandemien er ikke den eneste trusselen som nå henger over Argentina.

«Statlig konkurs»?

Førstkommende fredag blir det avgjort om landet havner i en såkalt «statlig konkurs» – altså at det ikke lenger greier å betjene sin statsgjeld og blir utelukket fra det internasjonale lånemarkedet.

Den argentinske regjeringen har lagt frem et forslag overfor kreditorene, og slår fast at dette er et være eller ikke være for store deler av befolkningen:

– Realiteten er at fremtiden for millioner av mennesker her i Argentina blir ødelagt dersom vårt forslag blir avvist, sier økonomiminister Martin Guzman.

Argentinas økonomiminister advarer: En «statlig konkurs» er en katastrofe for millioner av argentinere. Foto: Remo Casilli

– Det noen av kreditorene foreslår betyr at vi må bruke 20 prosent av statens inntekter på å betale gjeld, og det er umulig når vi samtidig skal bekjempe en pandemi, sier den argentinske økonomiministeren.

Argentina som modell

Det internasjonale pengefondet har stilt seg bak den argentinske regjeringens forslag, og har oppfordret kreditorene til å vise rimelighet i en tid der land over hele verden står i fare for å komme i samme situasjon som Argentina.

Samtidig har mer enn hundre av verdens ledende økonomer, blant dem nobelprisvinner Josef Stiglitz, skrevet et åpent brev der de oppfordrer til solidaritet med argentinske myndigheter.