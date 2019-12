– Krig er selve eksemplifiseringen av helvete på jord for alle som er involvert. Jeg vet det, for jeg har vært der og kommet tilbake, sa fredsprisvinner Abiy Ahmed i sin tale under fredsprisseremonien i Oslo rådhus i dag.

– Jeg har sett brødre slakte sine brødre på slagmarken. Jeg har sett eldre menn, kvinner og barn skjelve av frykt under den dødelige skuren av kuler og granater.

– Jeg var ikke bare en av dem som kjempet i krigen. Jeg var også vitne til krigens råskap, og til hva den kan gjøre med folk. Krig skaper bitre menn. Hjerteløse og barbariske menn, sa Abiy Ahmed.

Fakta om nobelprisvinner Abiy Ahmed Ekspandér faktaboks Abiy Ahmed Ali ble født 15. august 1976 i Beshasha, Etiopia.

Han er leder av Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) og Oromo Democratic Party (ODP), og er også medlem av landets nasjonalforsamling.

Statsminister i Etiopia siden 2. april 2018. Som statsminister har han startet opp en rekke oppsiktsvekkende liberaliseringsprosesser i etiopisk politikk. Han har også inngått en fredsavtale med nabolandet Eritreas president Isaias Afwerki etter flere tiårs krigstilstand.

Han har engasjert seg i forsoningsprosesser i Øst- og Nordøst-Afrika, som å aktivt bidra til å bedre diplomatiske forbindelser mellom Eritrea og Djibouti og å mekle i striden mellom Somalia og Kenya om et omstridt havområde. Han har også spilt en viktig rolle i fredsprosessen i Sudan.

Tidligere jobbet han som etterretningsoffiser i den militære etterretningstjenesten og var en av grunnleggerne av etterretningsorganet Information Network Security Agency (INSA) i 2018.

Abiy Ahmed ble nominert til Nobels fredspris av den svenske riksdagspolitikeren Anders Österberg (S) og en norsk førsteamanuensis, og han var blant favorittene til å få årets fredspris. Kilde: NTB

– Krig er aldri noe pent syn

Den etiopiske statsministeren som nå har en demokratisk reformagenda, har bakgrunn fra landets militære og etterretningstjenesten. Knapt 15 år gammel sluttet Abiy seg til Etiopias forsvar, hvor han etter hvert steg til graden som oberstløytnant.

I dag mottok han det som omtales som verdens mest prestisjefulle pris, Nobels fredspris, i et festpyntet Oslo rådhus.

Den tidligere soldaten sier at krig aldri er noe pent syn.

– Det finnes dem som aldri har opplevd krig, men som glorifiserer og romantiserer den.

– De har ikke sett frykten, de har ikke sett utmattelsen, de har ikke sett ødeleggelsen og motløsheten og de har heller ikke følt krigens sorgfulle tomhet når blodbadet er over.

Han fortalte videre hvordan krigen i hjemlandet har revet i stykker familier og naboskap. Smadret lokalsamfunn og ødelagt lokale og nasjonale økonomier. Skapt fattigdom og flyktninger.

Den ydmyke fredsprisvinneren valgte å dele et afrikansk ordtak med salen:

– Yoo ollaan nagayaan bule, nagaan bulanni. Det betyr «Hvis du vil ha en fredelig natt må også naboen din få en fredelig natt.»

Det var en glad og takknemlig fredsprisvinner som ble vist inn i rådhuset i Oslo. På vei inn sammen med Nobelkomiteen smilte han stort med hånda på hjertet, nikket til gjestene som hadde reist seg og sa flere ganger takk på veien inn.

Glemte å gi ham prisen

Årets fredsprisvinner var nær ved å gå på talerstolen – uten å ha blitt tildelt prisen slik kutyme tilsier.

Før Abiy Ahmed holdt sin tale, forklarte Nobelkomiteens leder, Berit Reiss-Andersen, hvorfor Abiy var årets utvalgte.

Etter at Reiss-Andersen hadde høstet applaus for sin tale, satte hun seg på plassen sin på podiet ved siden av fredsprisvinneren, før hun plutselig kom på et viktig punkt på programmet hun hadde glemt.

– Herr statsminister, jeg snakket meg bort, jeg er her for å gi deg en pris, sa Nobelkomiteens leder leende da hun kom seg bort til talerstolen igjen – og vakte stor latter i salen.

En smilende fredsprisvinner kunne dermed ta imot fredsprisdiplomet og medaljen – det synlige beviset på at han er vinneren av Nobels fredspris 2019.

Reiss-Andersen spøkte selv med dette da hun hilste på kong Harald ved avslutning av seremonien.

– Det var godt at han fikk prisen da, ikke sant, sa en småleende komitéleder til kongen.

Satte i gang fra dag én

Nobelkomiteen har vektlagt tre områder som grunnlaget for årets fredspristildeling:

Abiys avgjørende rolle for å skape fred mellom Eritrea og Etiopia.

Hans innsats for å bygge opp demokratiet i Etiopia ved å styrke borgernes rettigheter og utvikle landets institusjoner.

Hans engasjement utenfor Etiopia, med å bidra til freds- og forsoningsprosesser i den østlige og nordøstlige delen av Afrika.

Abiy Ahmed hadde knapt satt i statsministerstolen før han startet forsoningsarbeidet med nabolandet Eritrea. De to landene hadde vært i krig i nærmere 30 år. Siden 2002 var det en såkalt fiendtlig stillstand: ingen direkte krigshandlinger, men heller ingen fred. Og med null kontakt mellom de to naboene.

Berit Reiss-Andersen kalte derfor statsminister Abiy en øyeblikkets mann, som tok tak i den fastlåste situasjonen.

– Du tok initiativ til og var hovedarkitekten bak de vellykkede fredsforhandlingene med Eritrea, sa Reiss-Andersen, men la til at uten Eritreas president Isaias Afwerki, som sluttet seg til Abiy, hadde fred ikke vært mulig.

Men etter at gledeshåndtrykkene var unnagjort, fredsavtalen underskrevet og grensene åpnet sommeren og høsten 2018, har fredsprosessen imidlertid gått i stå.

– For tiden ser det ut til at dette arbeidet står i stampe. Den norske Nobelkomiteen håper at det dere tidligere har oppnådd, kombinert med den store oppmuntringen som fredsprisen utgjør, vil anspore partene til å fortsette arbeidet, sa Reiss-Andersen.

Mye å gjøre på hjemmebane

Nobelkomiteens leder trakk frem det Abiy har gjort innenfor landets grenser.

Hun sa at det for Abiy, etter at han tok over som statsminister i april 2018, hastet å oppheve unntakstilstanden som preget landet i mange år og få landet inn på et nytt spor.

– Du ga tusenvis av politiske fanger amnesti, noe som var en erkjennelse av at opposisjon inngår som et sentralt element i et sunt politisk miljø.

– Vissheten om at ytringsfrihet er en av demokratiets hjørnesteiner, gjorde at du avviklet offentlig sensur og åpnet for utviklingen av en fri og uavhengig presse.

– Du har styrket sivilsamfunnet ved å ta et klart standpunkt mot korrupsjon og bestikkelser i offentlig sektor.

– Du har forpliktet deg til å holde frie og demokratiske valg, noe som er en forutsetning for et ekte demokrati.

Reiss-Andersen la også vekt på at statsministeren valgte å bryte med tradisjonen og utnevnte en rekke kvinner, både til halvparten av postene i regjeringen og til landets høyeste embeter. Både landets president og høyesterettsjustitiarius er kvinner.

– Som kvinne vil jeg si at det var et klokt valg, sa Reiss-Andersen, mens mange av publikummere i det festpyntede rådhuset humret over komitelederens konklusjon.

Kong Harald, dronning Sonja, kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit var som tradisjonen tro til stede under utdelingseremonien i Oslo rådhuset.

Resten er opp til etiopierne

Nobelkomiteens beslutning om å tildele Abiy Ahmed årets fredspris har møtt kritikk og skepsis for at prisen kommer for tidlig. At verken freden med nabolandet har befestet seg, ei heller den demokratiske utviklingen i Etiopia.

Til våren er det lovet frie valg i Etiopia, og det er ikke sikkert at Abiy og hans parti vil vinne det.

– Da vi anerkjente ditt arbeid ved å tildele deg Nobels fredspris, tok vi ikke stilling til hvordan, eller hvorvidt du skal lede det etiopiske folk i fremtiden. Det er befolkningen i Etiopia som ene og alene må bestemme hvem som skal lede landet og ut fra hvilket politisk program, sa Reiss-Andersen.

– Vår tildeling baserer seg på Alfred Nobels testament, og vi mener at dine bestrebelser er helt i tråd med ånden i hans testament. Du har slått inn på en vei som vi mener vil befeste freden og fremgangen i ditt hjemland.

Nobelkomiteen trakk også frem rollen som den etiopiske statsministeren spiller i regionen. Han har engasjert seg i konflikter i og mellom naobland som Sudan, Sør-Sudan, Djibouti, Kenya og Somalia.

– Det sies at det sjelden kommer gode nyheter fra Afrikas horn. Men historisk sett har det faktisk kommet gode nyheter fra Afrika. Etiopia er menneskehetens vugge. De aller første homo sapiens emigrerte fra Etiopia. I så måte kan vi si at vi er alle etiopiere, sier Reiss-Andersen, og det brøt ut latter og applaus både fra fredsprisvinneren selv og resten av salen.