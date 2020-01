Den lille alpebyen Hallstatt har kun 780 innbyggere.

Men, etter at den østerrikske alpebyen ble kjent som opphavsstedet til den fiktive byen Arendelle i de to Frost-filmene, har antall besøkende vokst dag for dag.

Nå er det opp mot 10.000 turister i byen hver dag, ifølge Independent.

Borgermesteren i Hallstatt, Alexander Scheutz, sier at byen som tidligere gikk inn i vinterdvale, nå har blitt en by turister besøker hele året.

– Nå kan besøkende komme hele året, og derfor kan butikkene være åpne hele året også, sier Scheutz til Traveller.

En av verdens kultur- og naturarvsteder

Hallstatt er kjent for å være en pittoresk alpeby med små, unike hus og høye fjell – og er ikke overraskende på Unescos verdensarvliste.

Det er med andre ord lett å forstå hvorfor mange ser likheten med Arendelle i Frost-filmene.

I 2018 var det over en million besøkende i byen, ifølge Traveller.

Det er derimot ikke bare positive sider ved den enorme økningen av turister. Innbyggerne forteller blant annet om at droner sirkler rundt husene deres, og at enkelte turister vandrer rett inn i private hager.

Derfor er byen i gang med et prøveprosjekt for å motvirke overturismen: Alle turbusselskap må blant annet bestille plass for å få lov til å komme inn i byen. I 2018 var det 19.344 turbusser som besøkte Hallstatt.

POPULÆRT: Over 10 000 turister besøker den østerrikske alpebyen hver dag. Foto: Lisi Niesner / Reuters

– Det ultimate målet er å redusere det med en tredjedel, sier borgermester Scheutz til Traveller.

Norske Arendal

Det er likevel ikke alle som forbinder Arendelle med den østerrikske alpebyen.

Ifølge Disneys fansider er den fiktive byen Arendelle nemlig Arendal på Sørlandet.

Foto: Morten Krogstad / NRK

I Arendal har de en litt annen tilnærming til Frost-hypen enn i Østerrike.

De ønsker at filmene skal brukes mer aktivt i Arendals markedsføring, og da Arendal fikk besøk av representanter fra Disney Cruise i 2017, sa konstituert turistsjef i Arendal, Rune Guttormsen følgende:

– Vi jobber med å tilrettelegge og utnytte Arendelle-effekten, noe som er særlig aktuelt med tanke på at det kommer en ny Frost-film i 2019, sa Guttormsen, som tror at dette kan være med på å løfte Arendal og Sørlandet som reisemål.