Uttalelsene kom under en konferanse Cook holdt for studenter ved Harlow college i Essex i London.

– Jeg tror ikke på overbruk av teknologi og er ikke en person som mener vi oppnår mer suksess dersom vi bruker det hele tiden, sier administrerende direktør i Apple Tim Cook til avisen The Guardian.



– Jeg deler ikke den tankegangen i det hele tatt.

Cook mener også at digital teknologi ikke bør dominere skoleundervisningen.

– Noen ting må snakkes om og forstås, selv i kurs som omhandler datastøttet teknologi, for eksempel grafisk design, sier Cook.



– Ikke for barn

57-åringen som tok over stillingen som Apple sjef i 2011, advarer også mot å la barn bruke sosiale medier. Cook har ikke barn selv, men har satt grenser for hva nevøen hans får lov til.

– Det er noen ting jeg ikke vil tillate. Jeg vil ikke at han skal bruke sosiale medier.



Cook ville ikke fortelle hvorfor han var bekymret for bruken av sosiale medier.

Mindre tid på skjermen

Cooks uttalelse kommer bare en uke etter at Facebook-sjef Mark Zuckerberg fortale selskapet vil gjøre store endringer nyhetsstrømmen til folk.



Oppdateringer fra profesjonelle aktører skal nedprioriteres, mens det skal bli mer personlige oppdateringer som feriebilder og amatørvideoer. Zuckerberg la til at han forventet at folk ville bruke mindre tid på Facebook, men at tiden folk bruker på nettsamfunnet ville bli mer verdifull.