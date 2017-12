Apple ber om unnskyldning for trege telefoner

Tidligere denne uken bekreftet Apple at de gjør eldre iPhone-modeller tregere. Hensikten er ifølge selskapet å beskytte batteriet.

Natt til fredag norsk tid kom selskapet med en unnskyldning til sine kunder.

I en uttalelse skriver selskapet at de i fremtiden vil gi kundene større innsikt i hvordan batteriets alder påvirker telefonens ytelse. Apple vil også tilby alle med en Iphone 6 eller nyere modell et billigere erstatningsbatteri.

Modellene som har blitt tregere etter oppdatering er Iphone 6, 6s og SE. Oppdateringen skal også sendes ut til Iphone 7 med operativsystemet iOS 11,2 og flere modeller kan vente seg det samme fremover.

Avviser salgstriks

Samtidig som Apple unnskyldte, avviste selskapet påstander om at de gjør eldre telefoner tregere, for å få folk til å kjøpe ny Iphone.

– Først og fremst ville vi aldri gjort noe for å forkorte levetiden på noe Apple-produkt, står det i uttalelsen.

ELDRE BATTERI: Apple forklarer trege telefoner med at selskapet tar hensyn til eldre batterier på nye oppdateringer. Foto: Eduardo Munoz / Reuters

Apple har også tidligere denne uken benektet at de har gjort telefonene tregere for å selge nye telefoner. Men at de gjør telefonene tregere for å hjelpe forbrukerne når telefonbatteriene blir eldre.

Apples toppmodell Iphone X koster i overkant av 10.000 norske kroner.

Saksøkt

For få dager siden saksøkte en gruppe israelere Apple for 125 millioner dollar. Saksøkerne mener at iPhone-brukere ikke har blitt gjort oppmerksomme på at telefonen ville bli tregere, før de lastet ned nye operativsystemer.

Både det israelske søksmålet og et av søksmålene i USA anklager også Apple for å ha gjort endringene for at brukerne skal kjøpe nye iPhoner.

Apple «har en klar interesse i at skjule informasjonen fra brukerne fordi det foretrekker at de erstatter gamle iPhoner med nye så fort som mulig», heter det i det israelske søksmålet.