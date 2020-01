Apollo og TUI trosser Luftfartstilsynet: Fortsetter å fly i iransk luftrom

– Jeg har blitt helt ignorert i kontakten med Apollo. Vi har ingen avbestillingsforsikring og taper 23 000 svenske kroner hvis vi ikke drar. Men hvem vil dø nedskutt over Iran? Jeg ba om å avbooke reisen kostnadsfritt. De nektet. Apollo bør skamme seg, sier Kennet Karlsson til Aftonbladet.

Han er oppgitt over Apollos håndtering av det statlige flyrådet som blir gitt av Transportstyrelsen i Sverige: Unngå Iransk luftrom.

En rekke store flyselskaper har omdirigert sine flyginger over Iran og Irak etter de siste dagers spenninger og flyulykken utenfor Teheran.

Apollo og TUI, som har samarbeidsavtale med Qatar Airways, velger likevel å fortsette å selge seter på selskapenes flyruter over Iran.

Flyr som normalt

Kennet Karlsson booket billetter til Doha i slutten av januar gjennom Apollo. Reisen flys av selskapet Qatar Airways.

Nå vil han avbestille reisen.

Qatar Airways er nemlig ett av selskapene som Apollo har en avtale med. I en pressemelding skriver Qatar at de vil fortsette å fly som vanlig.

KJENT: Pariserhjulet i Dubai. Dubai er ett av reisemålene Apollo tilbyr til nordmenn. Foto: NTB SCANPIX

– Qatar Airways flyr som vanlig. Våre passasjerer og ansattes sikkerhet er den viktigste prioriteringen for oss, og vi følger utviklingen nøye, heter det en pressemelding fra reiseselskapet.

Ifølge Aftonbladet har Apollo dermed valgt å se bort fra svenske Transportstyrelsen om å ikke fly over iransk luftrom.

Anbefaler å ikke fly over Iran

Både norske Luftfartstilsynet og svenske Transportstyrelsen har gitt flyselskaper konkrete råd om å ikke fly over Iran.

– I denne situasjonen vil Luftfartstilsynet i likhet med EASA (European Union Aviation Safety Agency) anbefale å ikke fly over iransk luftrom, og det sammenfaller med beslutningene som er gjort hos SAS og Norwegian, sier kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet, Håvard Vikheim til NRK.

ANBEFALER IKKE: Norske Luftfartstilsynet anbefaler å ikke fly over iransk luftrom påpeker Håvard Vikheim, kommunikasjonsdirektør i Luftfartstilsynet. Foto: Luftfartstilsynet

Dette er vurderinger som flyselskapene selv gjør, blant annet på bakgrunn av informasjon Luftfartstilsynet mottar fra EASA og andre myndigheter.

– Vi videreformidler fortløpende, Flyselskaper gjør disse vurderinger kontinuerlig, og har et høyt sikkerhetsfokus i sine operasjoner, sier Vikheim til NRK.

Også svenske Transportstyrelsen gir råd om å ikke fly over iransk luftrom.

– Følger reglene

Clara Larsson, presseansvarlig i Apollo Sverige, sier at de hele tiden gjør en nøye sikkerhetsvurdering av flyvninger gjennom ulike luftrom.

TILBYR: Både norske og svenske Apollo tilbyr reiser til Emiratene. Doha er et av reisemålene. Foto: Skjermbilde

– Apollo har tett kontakt med Utenriksdepartementet og de involverte flyselskapene. Flyselskapene følger direktivene som gjelder for hver flyging og foretar en grundig vurdering av ruten gjennom det respektive luftrommet basert på europeiske, amerikanske og globale direktiver, sier Carlsson til avisen.

Larsson presiserer at Transportstyrelsen kommer med en anbefaling over hvor flyselskap bør fly og ikke, men at hvert enkelt selskap må gjøre sin egen vurdering.

Qatar Airways og Emirates fortsetter

Også norske TUIs samarbeidspartnere flyr over iransk luftrom. De har tre forskjellige selskaper som flyr enten til Dubai, via Dubai eller via Qatar:

– Det er Qatar Airways, Emirates og Norwegian som vi har norske kunder med, som skal i den retningen den kommende uken, sier kommunikasjonsansvarlig i TUI, Nora Aspengren til NRK.

FORTSETTER: Kommunikasjonsansvarlig i TUI, Nora Aspengren, forteller at to av TUIs samarbeidspartnere fortsetter å fly over Iransk luftrom.

Mens Norwegian omdirigerer sine fly, har Qatar og Emirates ikke valgt å gjøre det. Hun forteller at TUI stoler på partnerens vurdering.

– Vi stoler fullt på våre partneres vurdering, og vi følger selvfølgelig med på situasjonen og ser dersom noe skulle utvikle seg, sier Aspengren.

TUI tilbyr disse flyvningene med tredjepartsselskaper, og sier at de er helt nødt til å stole på at de gjør de vurderingene godt.

– SAS og Norwegian unngår det luftrommet. Hva tenker du om at Qatar Airway og Emirates ikke gjør det?

– Vi stoler helt og fullt på at de har gjort grundige vurderinger av sine flyruter. Vi noterer oss at Norwegian har valgt noe annet. Vi må ha en god dialog og sørge for at dersom noe skjer eller skulle utvikle seg, må vi se nærmere på det, sier Aspengren.

137 norske skal fly med Qatar

I dag er Apollo en av Norges største reisearrangører og kan tilby et stort utvalg av reiser verden over.

Ifølge presseansvarlig i Apollo Norge, Beatriz Rivera, har Apollo pr. i dag 137 norske gjester som skal fly med Qatar Airways de kommende 2 ukene.

FLERE NORSKE REISENDE: Presseansvarlig i Apollo, Beatriz Rivera, forteller at norske Apollo har flere gjester som skal fly over iransk luftrom med Qatar Airways de kommende ukene. Foto: Fotograf Johnny Syversen / Apollo

– Vi er i tett dialog med UD og de involverte flyselskapene, og at de alltid følger UDs reiseråd. Alle flyselskapene vi samarbeider med har ett omfattende sikkerhetsarbeid, sier Rivera til NRK.

Hun sier at Apollo ikke har grunnlag for å innstille reisen med Qatar med mindre de endrer sitt standpunkt.

– Qatar Airways er et frittstående flyselskap. Så lenge de ikke endrer standpunkt rundt hvordan de vil gjennomføre sine flyvninger eller UD endrer sitt reiseråd, har ikke vi grunnlag for å innstille våre reiser, sier Rivera.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med Qatar Airways, men de har ikke besvart vår henvendelse.

SAS og Norwegian flyr ikke

Flere flyselskap har valgt å omdirigere sine flyvninger over Iran.

Blant selskapene som har gitt beskjed om at de inntil videre ikke vil fly over iransk og irakisk luftrom er Lufthansa, Air France og australske Qantas.

SAS opplyser til NRK at de ikke flyr i regionen.

FLYR IKKE: SAS og Norwegian har valgt å ikke fly over iransk luftrom. Foto: Gorm Kallestad

Norwegian fortalte til NRK at de på onsdag vurderte å slutte å fly over Iran. Nå forteller kommunikasjonssjefen at Norwegian også omdirigerer sine fly.

– Sikkerheten for våre passasjerer og vår besetning har alltid høyst prioritering. Og i den anledningen og på grunn av den usikre situasjonen i Iran, så omdirigerer vi våre byflyvninger inntil videre, sier Charlotte Holmberg Jacobsson, kommunikasjonssjef i Norwegian til NRK.