Tirsdag er det formell åpning av høynivåuken i FN. Ledere fra hele verden møtes i New York til en uke tettpakket med både formelle og uformelle møter og samtaler.

USAs president Joe Biden inntok talerstolen tirsdag ettermiddag. Budskapet handlet i hovedsak om klimakrisen, Russland og Kina.

– Lands uavhengiget står i fare

Han kalte Russlands krig mot Ukraina for «en ulovlig erobringskrig,» og sa at det er Russland alene som står i vegen for fred.

– Russland tror at verden vil bli sliten og landet skal få brutalisere Ukraina uten at det får konsekvenser, sa Biden.

Han fikk applaus fra salen da han sa at USA og dets allierte vil stå sammen med Ukraina i kampen for frihet.

Det hvite hus ut la ut informasjon om innhold i Bidens tale tidligere på dagen. Han oppfordret FNs hovedforsamling til å stanse det han kaller Russlands «nakne aggresjon» i Ukraina.

Biden påpeker at dersom ikke FN griper inn, kan alle verdens lands uavhengighet stå i fare.

Statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Anniken Huitfeldt er i salen under åpningen av høynivåuken i FN. Foto: Statsministerens kontor

– Vil samarbeide med Kina om klimakrisen

Biden sier fra talerstolen at USA ser for seg en ansvarlig konkurranse med Kina, for å unngå at det blir krig.

Samtidig ser han for seg et samarbeid med Kina når det gjelder klimakrisen.

Han hevdet fra talerstolen at ingen amerikanske partnerskap handler om å avgrense et annet land.

Kina mener at amerikanske utspill mot landet handler nettopp om å begrense landets vekst.

Ledere fra hele verden møtes i New York til en uke tettpakket med formelle og uformelle møter og samtaler. Foto: Mary Altaffer / AP

Zelenskyj skal tale

Også Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj skal tale fra generalforsamlingssalen i FN-hovedkvarteret.

Den ukrainske presidenten var på plass i New York mandag. Der besøkte han sårede soldater som gjennomgår opptrening på Staten Island University Hospital.

President Volodymyr Zelenskyj hjelper en skadet soldat på Staten Island University Hospital i New York. Foto: EDUARDO MUNOZ / Reuters

Det er første gang han deltar på FNs hovedforsamling etter at Russland gikk til angrepskrig mot Ukraina. Zelenskyj svarer ikke på spørsmål om han vil bli sittende i salen under Russlands innlegg.

– Jeg vet ikke hvordan det blir. For oss er det viktig at våre beskjeder blir hørt av våre samarbeidspartnere. Og om det fortsatt er plass til russiske terrorister i FN, så er det ikke meg dere skal spørre, men alle medlemmene av FN, sier Zelenskyj.

Sterk norsk delegasjon

Fra Norge deltar statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp), klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Utenriksministeren trekker frem Ukraina-krigen samt situasjonene i Sudan og Afghanistan som noen av temaene regjeringen vil bruke tid på i New York.

– Det er et maraton av møterekker, der jeg får møte mange folk og ta opp spørsmål som er viktige for Norge, sier Huitfeldt.