Åpnet hjemmet for evakuerte turister: – Vi er utslitt

Skogbrannene herjer fremdeles på den greske ferieøya Rodos.

Lørdag måtte flere titalls tusen innbyggere og turister evakuere da brannene spredde seg. Det var landets største evakuering noensinne.

Lokalbefolkningen jobber på spreng for å redde øya si. De gjør også det de kan for å hjelpe evakuerte innbyggere og turister.

NRK har snakket med tre generasjoner grekere. Alle har den siste uken kastet seg rundt for å hjelpe der de kan. De sier alle det samme:

– Alle kan gjøre litt. Da blir alt bra.

Åtte evakuerte turister bor nå hjemme hos Kostas Kostakis. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– De hadde ingenting

Bestefar Kostas Kostakis er 71 år gammel. Sammen med familien driver han restauranten Psarolimano langs stranden i Kallithea, nordøst på Rodos. Nå sjonglerer han restaurantdrift med å hjelpe evakuerte.

– Dagene har blitt travle. Vi er utslitt. Jeg er veldig trist over alt som har skjedd. Vi må bare gjøre det vi kan for å hjelpe, sier Kostakis.

Nå har han åpnet hjemmet sitt for to turistfamilier som måtte flykte fra brannen. Totalt har åtte personer flyttet inn i huset hans.

– De hadde ingenting, og måtte løpe fra hotellet for å komme seg vekk fra flammene. De får bli her så lenge krisen varer. Enten det er to dager, eller ti. De insisterte på å betale, men det kunne jeg ikke gå med på, sier Kostakis.

Familien har drevet restauranten på Rodos siden 70-tallet. Foto: Trygve Heide / NRK

– Det kommer fra hjertet

Selv om det tærer på kroppen, er han bare glad for å kunne hjelpe.

– Det kommer fra hjertet. Jeg gir bare den hjelpen jeg selv skulle ønsket å få, om jeg havnet i samme situasjon. Det er et ideal jeg tror veldig sterkt på, sier Kostakis.

Han er imponert over hvor mange lokale som har mobilisert for å hjelpe til.

– Det er rørende. Jeg er særlig stolt av innsatsen til den yngre generasjonen, sier Kostakis.

Nesten 25.000 evakuerte

Sønnen George Kostakis har hjulpet med å organisere hjelpeinnsatsen. Da meldingene om evakuering kom, kastet han seg i bilen og kjørte mot flammene for å frakte folk til trygghet.

George Kostakis kjørte mot brannen for å frakte folk til trygghet. Foto: Marit Sirum-Eikre / NRK

– Jeg rasket med meg det jeg kunne av vann og forsyninger. Det mest krevende med hele krisen har vært å forflytte så mange. Det var nesten 25.000 mennesker, sier 48-åringen.

Det ble brukt både biler, busser og båter for å frakte de evakuerte.

– Vi begynte midt på dagen, og var ikke ferdige før klokken tre om natten, sier Kostakis.

Bekymret for turismen

Han er bekymret for effekten brannene vil ha på turismen i området.

– Jeg tror at det blir en skarp nedgang i turismen her nå. De brente områdene vil ikke egne seg for turisme igjen før om ett til to år, sier Kostakis.

Han sier at mange av de evakuerte turistene har kommet seg hjem. Men fremdeles sitter mange turister fast på øya.

– Var ganske traumatisk

– Det var ganske traumatisk den første dagen. Det var så mange mennesker, sier 21 år gamle Vasilis Kostakis.

Vasilis Kostakis har venner som bodde i brannsonen. Foto: Trygve Heide / NRK

Han er sønnen til George og barnebarnet til Kostas Kostakis.

– Trist. Det er det eneste ordet som kan beskrive alt som har skjedd. En tredjedel av øya er brent. Det er ubegripelig, sier han.

Kostakis har venner som bodde i områdene det brant i.

– Nå er hjemmene deres nedbrent. Mange forretninger rammes også hardt, sier han.

Frykter at brannene sprer seg videre

Også han har kastet seg rundt for å hjelpe der han kan.

Vasilis frykter at skogbrannene skal spre seg videre. Foto: Trygve Heide / NRK

– Det har vært mye å ordne. Vi har reist rundt på mottakssentrene som er satt opp, og ordnet med vannforsyninger, madrasser og lignende. Vi gjør det vi kan for å hjelpe, sier Kostakis.

Han frykter at brannene skal spre seg videre til dem.

– Den er ukontrollerbar. Det er skummelt. Vi vet ikke om vi får kontroll på den, sier Kostakis.