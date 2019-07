Åpner graven til en av USAs mest kjente gangstere

Den voldelige kriminelle, som av mange amerikanere anses som en folkehelt, ble utpekt av FBI som «Public Enemy Number One» eller USAs «samfunnsfiende nummer en», før han ble skutt og drept av lovens lange arm den 22. juli 1934.

Dillinger ble gravlagt på gravlunden Crown Hill i Indianapolis i delstaten Indiana, der han ble født.

Etter den kjente gangsterens død har det versert en rekke konspirasjonsteorier om hvorvidt det faktisk er Dillinger som er gravlagt i graven som nå skal graves opp.

Nå har hans nevø, Michael C. Thompson, søkt om å få åpne graven, skriver nyhetsbyrået AP.

Delstaten Indiana har godkjent søknaden, men det oppgis ingen begrunnelse for ønsket om å grave opp Dillinger, og nyhetsbyrået har så langt ikke fått tak i nevøen for en kommentar.

Ligger under betongplater

Imidlertid har det amerikanske media-selskapet A&E Networks bekreftet at åpningen av graven vil bli dekket av et filmteam som skal lage en dokumentar om gangsteren for History Channel.

En talskvinne for delstaten Indiana sitt helsedepartement sier at på bakgrunn av søknaden, så forventer de at oppgravingen – og den påfølgende gravleggingen – vil finne sted den 16. september.

Men det blir ingen lett oppgave å komme seg ned til den tidligere samfunnsfienden.

Hans familie la nemlig et beskyttende lag med betong og skrapmetall over kisten hans – og som om ikke det var nok, la de fire forsterkede betongplater oppå der igjen, forteller historiker Susan Sutton fra Indiana Historical Society.

– Jeg tror de vil slite med å komme seg forbi det, sier hun til AP.

Etter at han ble skutt ned og drept, ble Dillingers lik stilt ut på likhuset i halvannet døgn. Det er antatt at rundt 15.000 mennesker var innom i løpet av den tiden. Foto: Ap

Populær kriminell

John Dillinger ble i sin tid en kjendis i USA på grunn av oppmerksomheten hans kriminelle gjerninger – for det meste bankran – tiltrakk seg. Ifølge FBI drepte banden til Dillinger ti personer mens de gjennomførte en rekke bankran i USAs Midtvesten-region under depresjonstiden.

Dillinger selv ble aldri dømt for drap, og ble i stedet hyllet av mange under de harde 1930-årene der mange amerikanere mistet sine hjem og gårder gjennom tvangssalg.

– Dermed kunne en som Dillinger, som hadde «tatt innersvingen på bankmennene», lett bli en folkehelt. Han var også kjent av enkelte for å være veldig høflig selv mens han ranet folk. Det er en rar kombinasjon, sier Sutton.

Flere filmer om Dillinger har siden blitt laget, senest «Public enemies»s fra 2009 der Hollywood-kjendis Johnny Depp spiller gangsteren.

Så med en slik blanding av popularitet, beryktethet og berømmelse, ble Dillingers grav raskt et yndet mål for suvenirjegere og andre som ønsket seg en «bit» av gangsteren. Derfor er det ikke rart at familien ønsket å gjøre det de kunne for at folk ikke skulle kunne komme til kisten.

– Den største frykten var at noen ville grave opp liket og enten skjende det eller stjele det. Dillinger-familien hadde faktisk blitt tilbudt mye penger for å «låne» ut liket for utstillinger, så de var bekymret, sier Sutton.

Dillingers lik ble faktisk stilt ut på et likhus i Chicago i halvannet døgn. Det er antatt at rundt 15.000 mennesker var innom i løpet av den tiden for å få et glimt av den døde gangsteren.

John Dillinger (nummer to fra høyre) under rettssaken der han var tiltalt for drapet på en politimann i 1934. Noen uker senere hadde han rømt fra fengsel. Foto: Ap

Tok plastisk kirurgi

Dillinger rømte fra et fengsel i Crown Point i Indiana i mars 1934 etter å ha blitt pågrepet, mistenkt for drap på en politimann i Chicago. Mens han var på rømmen fikk han utført plastisk kirurgi på seg selv og han forsøkte også å fjerne fingeravtrykkene sine med syre.

Noen måneder senere ble ha altså innhentet av FBI utenfor en kino i Chicago etter å ha blitt angitt av en kvinne som i pressen ble kjent som «kvinnen i rødt».

Men i ettertid har det dukket opp mange konspirasjonsteorier rundt Dillingers død. Noen mener at familien hadde lurt FBI, og fått dem til å drepe feil mann, mens andre igjen mener at FBI aldri drepte Dillinger og bare iscenesatte hans død.