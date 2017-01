– Ingen slike samtaler er ført til nå, sier talsmann Dmitry Peskov til nyhetsbyrået RIA.

Dermed åpner han for at samtaler om et mulig møte vil komme senere.

Det var den britiske avisen Sunday Times som først rapporterte om at det var samtaler i gang om et møte.

Folkene rundt Donald Trump har benektet dette på det sterkeste, og nå trår altså også Kreml til med en benektelse.

Kommende sikkerhetsrådgiver Michael Flynn har hatt mye kontakt med den russiske ambassadøren til USA i det siste. Foto: Susan Walsh / AP

Likevel sannsynlig med møte

Selv om altså ingen vil bekrefte at det nå planlegges et toppmøte i nær framtid mellom presidentene Donald Trump og Vladimir Putin, så tyder alt på at begge parter forbereder seg på en tettere dialog når Trump overtar som amerikansk president.

Lørdag ble det kjent at det før nyttår var tett kontakt mellom den russiske ambassadøren i Washington Sergej Kisljak og Michael Flynn, som er en av Donald Trumps nærmeste rådgivere.

Tidspunktet for kontakten falt sammen med den amerikanske utvisningen av 35 russiske diplomater, noe Russlands president Vladimir Putin valgte ikke å gjengjelde.

Putin sa han ville gi Trump sjansen til å rette opp det dårlige forholdet mellom Russland og USA.

Trump vil vurdere sanksjonene mot Russland

Donald Trump sa i et intervju med avisen Wall Street Journal lørdag at hvis Russland hjelper oss, så kan det være et grunnlag for å oppheve de sanksjonene som USA har innført på grunn av den russiske politikken, bla overfor Ukraina.

Trump sa også at han er villig til å møte Putin i nær framtid.

Det den britiske avisen Sunday Times skriver, er at et slik møte kan komme til å bli arrangert i Islands hovedstad Reykjavík.

Det vil i så fall være symbolsk fordi det skjer på samme sted som Sovjetunionens daværende leder Mikhail Gorbatsjov møtte USAs president Ronald Reagan i oktober 1986.

Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov møtte USAs president Ronald Reagan i Reykjavík 9–10 oktober 1986 Foto: Scott Stewart / Ap

Island vil gjerne hjelpe til

Den islandske utenriksministeren Gudlaugur Thor Thordarsoner sier ifølge nettstedet mbl.is at landet ikke har fått en henvendelse om noe slikt møte, men at landet er positiv til å gjøre sitt for å forbedre forholde mellom USA og Russland.

Forholdet mellom USA og Russland har blitt gradvis verre under Barack Obama som amerikansk president.

Russland mener at USA bærer ansvaret for den kaotiske situasjonen i land som Libya, Irak og Syria, mens USA mener Russland har ført en aggressiv politikk overfor Ukraina, blant annet gjennom annekteringen av Krim-halvøya i 2014.

De amerikanske påstandene om russisk innblanding ved hjelp av hacking under det amerikanske presidentvalget i fjor, har også forverret forholdet.