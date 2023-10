Åpner etterforskning av Elon Musks Twitter-kjøp

Elon Musk kjøpte aksjer i sosiale medieplattformen Twitter tidlig i 2022. Senere på året kjøpte han Twitter-plattformen for 44 milliarder dollar, som tilsvarer rundt 400 milliarder norske kroner.

Finanstilsynet (SEC) opplyser at de vil etterforske Musk for hans offentliggjøring av kjøp av Twitter-aksjer. Det kommer fram i rettspapirer fra tilsynet torsdag.

Etterforskningen dreier seg om hvorvidt Musk har brutt føderale verdipapirlover i forbindelse med sine kjøp av Twitter-aksjer i 2022. Samt uttalelser og SEC-dokumenter han kom med i forhold til avtalen, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Tilsynet ber retten beordre Musk til å møte opp for å avgi vitneforklaring. Musk skal ha sagt han ville stille opp, uten at han gjorde det.

– Finanstilsynet har allerede hørt Musks vitnemål flere ganger i denne etterforskningen som er på villspor. Nok er nok, sier Musks advokat Alex Spiro i en uttalelse.

I juli i år endret Elon Musk navnet på Twitter til X.

Vurderer søksmål

Mandag ble det kjent at en dommer åpnet for å vurdere et søksmål mot Musk om saken. Der blir Musk anklaget for å ha ført aksjonærene i Twitter bak lyset ettersom han ventet for lenge med å offentliggjøre at han hadde investert i selskapet, som han seinere tok kontroll over.

Musk er saksøkt av tidligere aksjonærer som mener han først kom med informasjon om at han hadde kjøpt 5 prosent av aksjene i selskapet, elleve dager etter fristen for å opplyse om det.

Aksjonærene mener de til slutt måtte selge sine aksjer for kunstig lave priser ettersom Musk holdt planene sine skjult. Musks advokater argumenterte da for at deres klient var en av verdens mest opptatte mennesker, og at det bare var en glipp.

Elon Musk ble også saksøkt av det amerikanske finanstilsynet SEC i 2018, etter at han tvitrer at han vurderte å kjøpe Twitter-selskapet av børs.