Åpner Den engelske kanal igjen

Køer, kaos og frykt for matvaremangel.

Lista over land som innførte innreisenekt for britiske fly, ble lang i går.

Canada, Danmark, Argentina, Frankrike, Sverige og Tyskland er blant landene som har innført flyforbud og restriksjoner for reisende fra Storbritannia. Norge stanset alle direkteflyginger fra Storbritannia og innførte registreringsplikt og koronatesting.

Lovet en løsning

I går lovet Boris Johnson at de skulle sikre nok varer inn i landet.

– Det meste av vår matforsyning går som normalt, sa Johnson.

Han sa også at han hadde snakket med den franske presidenten Emmanuel Macron og at de to var enige om å gjøre det de kan for at transporten skal gå på best mulig måte.

Åpner i morgen

Nå har de planen klar og vil åpne for vareleveranser mellom landene i løpet av onsdagen, ifølge BBC.

Det er den franske EU-ministeren Clément Beaune som forteller at de i dag vil presentere hva som skal erstatte den 48-timer lange grensenedstengningen.

En rekke land i Europa har stanset alle reiser til og fra Storbritannia på grunn av en ekstra smittsom mutasjon av koronaviruset som nå sprer seg raskt i landet. Frankrike stanset også alle varetransporter mellom landene som håndteres av menneskelige hender.