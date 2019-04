AP: Tretten personer arrestert i Sri Lanka

I ettermiddag opplyste landets statsminister at åtte personer var pågrepne og hjemmehørende i Sri Lanka. Nå er ytterligere fire personer arrestert, ifølge AP.

Flere eksperter har antydet at terroren kan ha kommet fra andre land på grunn av omfanget i angrepene, men dette ble avkreftet av landets statsminister som opplyste om at de åtte personene som ble pågrepet tidligere i dag, var hjemmehørende i Sri Lanka.

– Så langt er navnene som har kommet opp lokale. Men etterforskningen skal undersøke om angriperne har lenker til utlandet, sier Ranil Wickremesinghe til nyhetsbyrået AFP.

Det er foreløpig ukjent om de resterende fire personene som nå er arrestert, også bor i Sri Lanka.

Talsperson i politiet, Ruwan Gunasekara, sier at politiet også er i besittelse av et kjøretøy de mener kan ha bli brukt til å transportere de mistenkte til Colombo, en av byene som ble angrepet.

DETTE HAR SKJEDD: Åtte eksplosjoner har gått av på Sri Lanka. Flere hoteller og kirker ble angrepet 1. påskedag. Dødstallene stiger, og flere hundre skal være skadd. Du trenger javascript for å se video. DETTE HAR SKJEDD: Åtte eksplosjoner har gått av på Sri Lanka. Flere hoteller og kirker ble angrepet 1. påskedag. Dødstallene stiger, og flere hundre skal være skadd.

Advarte om angrep

Sri Lankas politisjef, Putjuth Jaysundara, skal ifølge dokumenter som nyhetsbyrået AFP har fått innsyn i, ha advart om planlagte selvmordsangrep på kjente kirker allerede for ti dager siden.

«Utenlandsk etterretning skal ha rapportert om at National Thowtheeth Hama’ath (NTJ) planla bombeangrep på utvalgte kirker og den indiske ambassaden i Colombo», står det i dokumentet ifølge nyhetsbyrået.

NTJ er en radikal muslimsk gruppe på Sri Lanka som blant annet skal ha stått bak ødeleggelsen av en rekke buddhist-statuer i fjor.

Fakta om angrepene på Sri Lanka Ekspandér faktaboks Minst 35 av de 207 drepte skal være utenlandske.

450 personer skal være skadet og innlagt på sykehus.

Ingen har påtatt seg ansvaret for angrepet.

Minst 400 nordmenn er på Sri Lanka.

Sri Lanka består av en øy på 65.000 kvadratkilometer med en befolkning på nesten 23 millioner.

De fleste i Sri Lanka er buddhister, rundt 70 prosent, for det meste singalesere.

12 prosent er hinduer, for det meste tamiler.

Rundt ti prosent av befolkningen er muslimer og rundt seks prosent er kristne.

Over 200 drept

Over 200 personer er bekreftet drept etter terroren i Sri Lanka 1. påskedag.

Sju bombeangrep mot kirker og turisthoteller ble utført før en åttende eksplosjon gikk av i et bolighus der en selvmordsangriper drepte seg selv og tre politifolk.

Politiet sa like etterpå at de vet hvem som står bak angrepene.

HOVEDSTADEN: Fire av eksplosjonene skjedde i hovedstaden Colombo. Foto: Grafikk: Andre Håker / NRK

Forsvarsminister Ruwan Wijewardena omtaler det som en terroraksjon og anklager religiøse ekstremister.

Les også: Dette mener tre eksperter om hvem som kan stå bak

Statsminister Erna Solberg sier det virker godt organisert, og at hun håper myndighetene får stilt de ansvarlige til ansvar.

– Det som er en utfordring er at vi vet at internasjonal terrorisme kan flytte på seg nettopp fordi vi har bekjempet IS i Syria og Irak. Men vi vet ikke per nå hvem som står bak dette angrepet, sier Solberg til NRK.

Myndighetene har innført portforbud, og tilgangen til sosiale medier har også blitt midlertidig stengt for å hindre feilinformasjon og ryktespredning.