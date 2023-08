Ap: Største droneangrepet siden krigens start

– Nattens angrep føyer seg inn i et tydelig mønster, sier Tormod Heier, professor ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole.

Nyhetsbyrået Ap beskriver nattens angrep som det største ukrainske droneangrepet siden Russlands fullskalainvasjon av nabolandet for halvannet år siden.

Russland hevder at seks regioner ble rammet, blant annet flyplassen i Pskov, vest i landet.

Fire militære transportfly av typen II-76 ble skadd, ifølge det russiske nyhetsbyrået Tass. Flyplassen i Pskov stengt for sivile, opplyser russisk luftfartsmyndighet til Tass.

– Disse dronene brukes mot det Ukraina selv betegner som høyverdige mål, for å synliggjøre ovenfor befolkningen at russiske myndigheter ikke har kontroll over krigen, sier Heier.

– Viktige militærstrategiske mål

Kreml hevder videre å ha skutt ned droner over regionene Orjol, Brjansk, Rjazan, Kaluga og Moskva. Ukrainske myndigheter pleier ikke å ta på seg ansvaret for angrep på russisk jord, og de har ikke kommentert de siste angrepene.

Seks regioner ble rammet av droneangrep i natt, ifølge Russland selv.

Heier mener at vi må anta at det er Ukraina som står bak angrepene, som i tillegg til å ha en psykologisk karakter, også i økende grad får en operativ karakter for å prøve å ramme den russiske militærmakten inni Russland:

– For eksempel angrepet mot flyplassen i Pskov, som skal sørge for at de russiske flystyrkene ikke skal kunne understøtte den russiske kampen som de fører i Donbas. Det binder opp russiske luftforsvarssystemer som ellers kunne blitt brukt i Donbas.

Tormod Heier er professor ved Stabsskolen ved Forsvarets høgskole. Foto: Håvard Madsbakken / Håvard Madsbakken

– Det synliggjør at Ukraina på langt nær er knekt men har vilje til å forsvare seg selv og føre krigen på mortpartens territorium, sier Heier.

Kyiv angrepet

Også Kyiv ble angrepet i natt. Ifølge det ukrainske luftforsvaret skjøt de ned alle 28 russiske raketter som ble brukt og 15 av 16 russiske droner.

Ukrainske myndigheter beskriver angrepet som det kraftigste på hovedstaden siden våren.

– Kyiv har ikke opplevd et så kraftig angrep siden våren. Til sammen ble mer enn 20 fiendtlige mål ødelagt av luftvernet, skriver byens militæradministrasjon på Telegram.

To personer døde da de ble truffet av ruiner etter at vrakrester falt ned i Sjevtsjenkivskyj-distriktet. To andre er såret.

Ordfører Vitalij Klitsjko meldte tidligere at det var hørt eksplosjoner i hovedstaden og ba innbyggerne om å søke tilflukt i bomberom. Ifølge ham er flere bygninger skadd av vrakrester av nedskutte raketter.

Russland angriper med raketter og missiler. Ukraina angriper med droner. Det er et symptom på maktforholdet mellom partene, mener Heier.

– Droner er den underleggende partens mest foretrukne våpen, mens russerne, som er «større og mektigere», kan bruke mer avanserte våpen som missiler.

Et kjøpesenter ble også rammet av vrakrester i Kyiv. Foto: Reuters

Droneangrep mer vanlig

Russisk-innsatte myndigheter på den okkuperte Krim-halvøya melder onsdag morgen at de har kjempet tilbake et droneangrep mot havna i Sevastopol. De sier det er uklart hvor mange droner det er snakk om, og om de har påført skader.

Droneangrep mot Krim og russiske regioner har blitt mer og mer vanlig de siste månedene, med Moskva og grenseregioner som Brjansk blant de vanligste målene.

Drivstofflagre og flyplasser har blitt rammet av angrep russiske myndigheter sier Ukraina står bak.

– Hvorfor ser vi en økende grad av droneangrep mot Russland nå og ikke tidligere i krigen?

– Det å kunne utvikle droner og bruke dem i en integrert kampanjeplan er ikke gjort over natten. Ukraina ser at tilgangen på billig, avansert og brukervennlig teknologi – kombinert med måldata fra Vesten, er nyttig i forsvarskampen. Dermed øker også omfanget av produksjon og bruk.

Heier sier videre at han tror mange av de ukrainske dronene som brukes er produsert hjemme hos privatpersoner, men at de største dronene definitivt er under nasjonal kontroll.

– Enten de lager de selv eller får tildelt deler fra andre land rundt omkring i verden.