AP: Russland visste om kjemisk angrep i Syria

Angrepet skjedde forrige uke, og har ført til en heftig krangel mellom de to landene om krigen i Syria.

Krigen står høyt på agendaen på G7-møtet som avholdes i Italia denne uken. G7-landene er blant annet samlet for å bli enige om hvordan de skal reagere mot nervegass-angrepet mot Khan Sheikhoun – angrepet som førte til at Trump beordret et angrep mot en syrisk flybase.

Russisk drone

Mandag tok krangelen mellom Russland og USA en ny vending da amerikanske tjenestemenn, ifølge nyhetsbyrået AP, hevdet at russerne visste om angrepet mot den opprørskontrollerte byen.

Tjenestemennene hevder at dronen som var i luften over sykehuset som mottok skadde etter angrepet, var russisk.

Få timer etter at dronen forsvant, skal et russiskbygd jagerfly ha bombet sykehuset. Amerikanerne hevder bombingen var et forsøk på å dekke over bevis for gassangrepet.

Frem til mandag var ikke var ikke tjenestemennene, som er gjengitt anonymt, sikre på at dronen som var i luften over sykehuset faktisk var russisk. Men nå som de er sikre, mener de at russerne må ha visst om angrepet, skriver AP.

McCain advarer

Under en pressekonferanse i Beograd mandag kveld forsterket den amerikanske senatoren John McCain kritikken mot Russland. Senatoren mener russerne må ha visst om angrepet også fordi de opererte fra den samme flybasen som de syriske myndighetene.

– Jeg håper oppførselen til Syria, i det som helt klar er et samarbeid med Russland, ikke vil gjenta seg, sa McCain.

McCain sa videre at det amerikanske forsvaret bør ta ut det syriske luftforsvaret for å hindre syriske myndigheter fra å gjennomføre tilsvarende angrep igjen.

Avviser påstandene

Tidligere samme dag kom det også kraftige advarsler fra Det hvite hus og Pentagon dersom Syria igjen går over streken.

– Hvis dere gasser en baby eller slipper en tønnebombe på uskyldige mennesker, vil dere oppleve et svar fra denne presidenten, sa Det hvite hus' talsmann Sean Spicer

Spicer skjerpet også retorikken når det gjelder Assads framtid i Syria.

– Det er umulig å tenke seg et stabilt og fredelig Syria så lenge president Bashar al-Assad sitter med makten, sa Spicer.

Det syriske regimet avviser at det står bak angrepet, som ifølge eksilgruppen SOHR tok livet av minst 86 personer.