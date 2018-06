AP: Minst 280 døde i Hodeida

Regjeringsstyrkene, støttet av soldater fra Emiratene og flere andre land, har fortsatt framrykkingen mot den viktige havnebyen. De jemenittiske opprørernes leder, Abdel Malek Al-Houthi, lovet fredag å kjempe imot.

Kampene startet onsdag, og fredag kveld meldte AP at dødstallet har steget til minst 280 mennesker.

Erklærer kontroll over flyplassen

Lørdag morgen melder internasjonale medier at de jemenittiske regjeringsstyrkene erklærer seier over Houthi-opprørerne i slaget om flyplassen i Hodeida.

Havna og byens sentrum er imidlertid fortsatt opprørskontrollert.

Houthi-opprørerne har så langt ikke bekreftet at de har mistet kontroll over flyplassen.

Styrken, som er lojal overfor landets eksilregjering, opplyste i en uttalelse lørdag morgen at styrkene nå forsøker å fjerne miner som den sjiamuslimske Houthi-bevegelsen har lagt ut ved flyplassen.

Hodeidas internasjonale lufthavn ligger sør i byen. Så langt har kampene ennå ikke nådd fram til byens sentrum eller byens livsviktige havn.

Koalisjonsstyrken innledet offensiven mot Hodeida onsdag. Byen, som har 600.000 innbyggere, er landets viktigste innfallsport for import av mat og andre forsyninger.

Landminer og bomber

Den saudiledede koalisjonen bombet fredag flere mål til Houthi-opprørerne, som sa i en uttalelse at de hadde avfyrt et ballistisk missil mot regjeringsstyrkene. Houthi-opprørerne oppga ingen detaljer om drepte eller skadde.

Jemenittiske tjenestemenn sa at titalls soldater i regjeringsstyrkene har blitt drept siden angrepet begynte onsdag. Hovedsakelig fra landminer og bomber i veien forkledd som steiner eller sekker med hvete.

Ahmed al-Kawkabani, som leder en styrke i koalisjonen, sa til AP at hans soldater var posisjonert i Dawar al-Hodeida, kun 2 kilometer fra flyplassen utenfor byen. Ifølge flere kilder skal regjeringsstyrkene slå til lørdag morgen.

REGJERINGSSTYRKER: 15. juni samlet jemenittiske regjeringsstyrker seg sør for flyplassen i Hodeida. Foto: AFP / AFP

Bekymret

Røde Kors er bekymret for de sivile, spesielt for dem som allerede er internt fordrevne og kanskje må flytte igjen.

– Det vi ser i Jemen nå, er et angrep på livslinjen for helt avgjørende forsyninger til sivilbefolkningen. Konsekvensene vil ramme mange og forverrer en allerede desperat situasjon, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors i en pressemelding.

Røde Kors fikk fredag rapporter fra ansatte i Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC) som fortsatt er i Hodeida.

– De forteller at spenningen kan føles i gatene. I stedet for å feire Eid sammen med familiene sine, prøver folk å få tak i det de kan av mat og drivstoff for å sikre seg. De frykter at kampene skal gå over til å bli en beleiring, sier Apeland.

I pressemeldingen opplyser Røde Kors at havnebyen nærmest er folketom, og at folk bor i slumområder i utkanten av byen og overlever på brødrester de finner i søpla.

– Med de få pengene de har, kjøper de olje i plastposer, akkurat nok til å lage ett måltid om dag, er rapportene vi får inn, forteller Apeland, som legger til at sykehusene ikke fungerer skikkelig på grunn av mangel på elektrisitet.

Viktig havneby

Saudi-Arabias FN-ambassadør Abdallah Al-Mouallimi har fastholdt at militæroffensiven vil fortsette og har gjentatt løftet om at havnen i Hodeida skal holdes åpen.

Ifølge Mouallimi ligger også to skip fra Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater utenfor kysten, klare til å losse 10.000 tonn med mat straks Houthi-opprørerne er nedkjempet.

Hodeida er havnebyen der store deler av nødhjelpen til landet kommer inn. 22 millioner jemenitter er ifølge FN avhengige av matvarehjelp utenfra, og 70 prosent av hjelpen kommer sjøveien til Hodeida.

Hjelpeorganisasjoner frykter derfor katastrofale følger, og FNs sikkerhetsråd fulgte torsdag opp og ga uttrykk for «dyp bekymring rundt risikoen som følge av den humanitære situasjonen» som følge av det saudiledede stormløpet mot havnebyen.