Anya (25): – Vi vil aldri gje opp, vi vil kjempe til vi døyr

NRK er på veg inn i det som er den hippaste baren i den vestukrainske byen Lviv.

Lviv ligg på grensa til Polen, berre ein dagstur med bil frå Berlin.

Vi bankar på ei massiv dør av tømmer. Ut kjem ein morsk mann med maskinpistol og feltuniform frå andre verdskrigen.

– Slava Ukraina! ropar medhjelparen min og vi slepp inn. Dette er slagordet til den ukrainske hæren og betyr «ære vere Ukraina.»

To kvinner som ikkje kan passordet blir jaga på dør.

Dørvakt krev passord før gjestane får sleppe inn. For ordens skuld: Maskinpistolen er ein modell som ikkje fungerer som anna enn rekvisitt. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

I botnen av ei snirklete trapp kjem vi til noko som liknar ei blanding av skyttargrav og bunker. Veggane er dekorert vekselvis av bilete frå andre verdskrigen, og bilete frå konflikten med Russland i moderne tid.

Kelnerane går med feltuniform og maten blir servert i enkle metallkoppar og fat på militært vis.

Langs veggen står det utrangerte maskingevær og bazookaer ungane kan leike med medan foreldra et.

Det er ganske absurd at dette er ein populær restaurantkjede i Ukraina.

Uniformshuer frå fleire tidsepoker er stilt ut. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

– Vi vil kjempe til vi døyr!

Vi møter 25 år gamle Anya Siliusarenko som er nestleiar ved Kryivka restaurant. Ho viser oss ei skytebane for luftpistol der bilete av russlands president Vladimir Putin er brukt som skyteskive.

Ho forsikrar at det er humoristisk meint, men understrekar at konflikten med Russland er noko ho og venane tek på høgste alvor.

Anya håpar Russland ikkje vil angripe, men skulle dei gjere det, vil ho og mange andre på hennar alder gjere motstand.

Det skal bli ein kostbar krig for Russland, fortel ho:

– Vi vil aldri gje opp, vi vil kjempe til vi døyr!

Men legg til:

– Eg håpar eg slepp å døy for fedrelandet, det eg prøvar å seie er at vi ynskjer å vere uavhengige og velje vår eigen veg utan at Russland blandar seg inn.



– Kva vil de gjere viss Russland angrip?



– Eg vil ta til våpen, og det vil alle venene mine også. Dørvakta du møtte er ein eldre mann. Han sa til meg at hans høgaste ynskje var å drepe så mange «Moskva-menn» som råd før han sjølv blei drepen.

Ho vedgår det er ganske tunge spørsmål ungdom i Ukraina må ta stilling til. Men fridom frå Russland er einaste vegen til framskritt i Ukraina, meiner ho.

Den trygge hamna Lviv

Lviv ligg heilt vest i Ukraina og byen blir sett på som ei trygg hamn, nær EU si yttergrense.

Først og fremst er det mange barnefamiliar som kjem til byen for tida.

Også mange ambassadar har flytta til Lviv fordi dei meiner det ikkje lenger er trygt i hovudstaden.

USAs Charge daffairs, Kristina Kvien, meiner Kyiv er for farleg å oppholde seg i. Kvien har slekt fra Valdres i Noreg. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Når NRK møter leiaren for den amerikanske ambassaden, Kristina Kvien, fortel ho at ein ikkje kan utelukke at hovudstaden Kyiv kan bli bomba i ein russisk offensiv.

– Den amerikanske ambassaden har flytta kjernestaben til Lviv for å hindre at dei blir mål for russisk aggresjon, fortel Kvien til NRK.

Mange har også blitt sendt tilbake til Washington D.C.

– Vi er klar!

Ved rådhuset i sentrum er det hektisk aktivitet. Borgarmeister Andriy Sadovy fortel at dei har budd seg på krig i over seks månadar.

Det er lagt planar i tilfelle fienden saboterer straumforsyninga. Sivile er sende på førstehjelpkurs, og det er laga til husrom for over 10.000 i tilfelle folk må flykte vestover i landet.

Borgarmeister Andriy Sadovy har mobilisert sivilforsvaret og teke fram alle kriseplanar. Foto: Roger Sevrin Bruland / NRK

Dette er ikkje tida for å vere engsteleg, fortel han til NRK:

– Dette er mitt land og min by! No må vi vere som løver! Og berre siger er godt nok!